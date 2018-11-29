أنشطة ثقافية وترفيهية في «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، يقدم «دبي مول» باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر. وستحتضن منطقة الواجهة المائية في «دبي مول» مجلساً كبيراً يمكن للزوار التعرف فيه إلى أصول الضيافة العربية التقليدية مع القهوة العربية والتمور.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشهد هذه المنطقة عروضاً ثقافية تتضمن أصول صيد اللؤلؤ في تحية لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة التي اعتمدت في الماضي وبشكل رئيسي على صيد وتجارة اللؤلؤ. وهناك أيضاً عروض الصقور لتسليط الضوء على جماليات هذا الطير الوطني الرائع. ويمكن للعائلات الاستمتاع بفعاليات الرسم بالحناء واختيار التصاميم التقليدية أو الحديثة، بحسب أذواقهم.

أما قاعة السوق فستكون وجهة عائلية للتعرف إلى الفنون والحرف المستوحاة من مناسبة اليوم الوطني، مثل صناعة الأقنعة الملونة بألوان العلم الإماراتي، والرسم على عصا العيالة.