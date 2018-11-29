«الشارقة للتراث» يستحضر جهود القادة المؤسسين

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة الفعاليات والأنشطة في معهد الشارقة للتراث، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة، صباح أمس، في باحة المعهد الخارجية، استهدفت موظفي المعهد والزوار، وهدفت إلى المساهمة في إحياء ذكرى تأسيس الدولة، واستحضار الجهود التي بذلها القادة المؤسسون، ونشر التجربة الاتحادية للإمارات على أوسع نطاق من خلال الاحتفال بهذا اليوم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الوطني وربطهم بتاريخ الدولة.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث:«إن الاحتفال باليوم الوطني واجب وطني، وهو محل اعتزاز وفخر، ومن خلاله نستذكر القادة المؤسسين الذين بنوا الدولة، ونجدد العهد والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، التي تسير وفق نهج راسخ وثابت في الأرض، لكنه يحلق عالياً من أجل رفعة المواطن والمجتمع والدولة، ومن أجل أسعد شعب».