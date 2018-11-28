«الحكيم الشاعر».. ملحمة وطنية تتغنّى بقيم القائد المؤسس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

مجموعة من المعاني الرفيعة والمنجزات الفريدة التي تلخص سيرة تميز ونجاح دولة الإمارات بفضل رؤى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تتكامل وتتناغم في قالب فني بديع ضمن مسرحية «الحكيم الشاعر»، التي نجدها في الفترة الحالية، تمثل ركناً أساسياً في احتفاليات جهات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ47، نظرا لقيمة هذا العمل الذي دعمته ورعته هيئة دبي للثقافة والفنون، بشكل بارز، إيمانا منها بأهميته النوعية ودوره الكبير في ترسيخ قيم الولاء والوفاء للوطن وقادته وهو ما يجعله خير ما يعنون الاحتفاليات باليوم الوطني .. ولكونه بمثابة بصمة وطنية ثقافية وفنية نوعية.

وقالت فاطمة الجلاف، مديرة قسم المسرح ورئيسة مهرجان دبي لمسرح الشباب في هيئة دبي للثقافة والفنون، بمناسبة عرض العمل في احتفالية الهيئة وندوة الثقافة والعلوم بمناسبة اليوم الوطني، أخيراً : هذه المسرحية تعد من روائع الأعمال الفنية التي تجمع بين مختلف الأبعاد الثقافية والوطنية، لقد أرتأينا أن نعرضها في احتفاليتنا باليوم الوطني، إذ إنها تمثل منتجا فنيا متميزا يحاكي القيم التي عاشها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوارثها بين الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتابعت : تكمن أهمية عرض العمل في الاحتفالات باليوم الوطني، لكونه ينشر الوعي الثقافي والفني في كل مكان في إمارة دبي والإمارات الأخرى، ويوفر تعزيز مفهوم الشراكات الثقافية والفنية بين المؤسسات وجمعيات النفع العام.

وينسجم عرض هذه المسرحية مع الجهود المتواصلة التي تبذلها «دبي للثقافة» لرعاية المواهب الشابة واحتضانها.