عرض بصري في «قلعة الجاهلي»

المصدر: العين - البيان

تنظم قلعة الجاهلي التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حفلاً مميزاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الأحد 2 ديسمبر.

يتضمن الحفل عملاً مسرحياً مبتكراً يروي قصة اتحاد الإمارات السبع باستخدام التأثيرات الصوتية والمرئية المتنوعة.

كما يشمل العرض سرداً تاريخياً مصوراً يعود إلى المراحل الأولى من تأسيس الاتحاد، إلى جانب مقتطفات من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك باستخدام أحدث المؤثرات الصوتية، علاوةً على عرضٍ مبتكر لقصة الاتحاد وأداءٍ فني حي يسلّط الضوء على دور الوالد والمؤسس الشيخ زايد في مسيرة بناء وتقدم دولة الإمارات وشعبها.

يبدأ العرض عند الساعة 7 مساءً، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.