«أوبريت القايد المفنود» يزين احتفالات أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تقدم اللجنة الوطنية العليا للاحتفالات باليوم الوطني «أوبريت القايد المفنود» وأغنية «دام عزك يا بوراشد» في عرضهما الأول لمناسبة احتفالات إمارة أم القيوين بعام زايد واليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد كتب كلمات الأوبريت وأغنية «دام عزك يا بوراشد» الشاعر علي الخوار، ولحنهما الفنان عادل عبدالله، والعملان من توزيع مهند خضر، ومكساج المهندس حسين بركات، بينما اشترك في غناء الأوبريت نخبة من فناني الإمارات هم: فايز السعيد، وأريام، وهزاع، وفيصل الجاسم، وتؤدي أشعار الأوبريت الطفلة مزنة العامري.

يُعرض الأوبريت على مسرح قاعة «البيت متوحد» في إمارة أم القيوين ضمن إطار مسرحي تولّى إخراجه المخرج محمد الكشف.

أما على مستوى الأداء، فيشارك في اللوحات الاستعراضية للأوبريت فرقة دبا الحربية، وطلبة مدارس منطقة أم القيوين التعليمية، فيما تولت شركة الخوار للإنتاج الفني عمليات التسجيل والإعداد للأوبريت والأغنية بإشراف الشاعر علي الخوار.