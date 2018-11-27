كوكبة من نجوم الهند تشدو في «بوليوود باركس دبي» الشهر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يستعد متنزه «بوليوود باركس دبي»، ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، للاحتفال بصورة مميزة خلال ديسمبر المقبل، باستضافة كوكبة من نجوم غناء الهند، إذ سيحيي الملحن الموسيقي والنجم «البوليوودي» آميت تريفيدي، حفله على المسرح مطلع الشهر المقبل ابتداءً من 08:00 مساءً.

ويعتبر تريفيدي من أبرز نجوم «بوليوود»، حيث حاز العديد من الجوائز مثل جائزة «فيلم فير» لأفضل موسيقى خلفية، وجائزة «فيلم فير آر دي بورمان» لأفضل موهبة موسيقية ناشئة، وجائزة «الأفلام الوطنية» لأفضل إخراج موسيقي.

كما سيستضيف «بوليوود باركس دبي» كبار المغنين من جنوب الهند في 28 ديسمبر المقبل، بما في ذلك المغني الوطني الحائز جوائز عديدة والمخرج الموسيقي م.ج سريكومار، المشهور بعمله في سينما المالايالامية، في حين ستتواجد المغنية الهندية شويتا موهان، المتميزة بأسلوب «الكارناتيك»، والموسيقار هاريتشاران المشهور بعمله في أفلام «التاميل» و«المالايالام» و«التيلوغو». وستتواجد فرقة «بينيت أند ذا باند» من كيرالا، والمعروفة بإعادة إنتاج الأغاني والألحان الشعبية التقليدية.