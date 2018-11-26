مجلس السعادة والإيجابية في «دبي للثقافة» يحتفي بالمستفيدين من مبادراته

المصدر: دبي - البيان

بحضور سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وأعضاء فريق القيادة، احتفى مجلس السعادة والإيجابية في «دبي للثقافة» أخيراً، بتكريم 26 موظفاً وموظفة، استفادوا من مبادرتي «مبروكين» و«أسرتي»، وذلك في إطار العديد من المبادرات التي يطلقها المجلس في الهيئة.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت خصيصاً في متحف الاتحاد، تم التركيز على إعلاء قيم السعادة والإيجابية، وترسيخها في مختلف إدارات الهيئة وبين موظفيها، لتصبح نهج حياة وثقافة دائمة.

وقال ظاعن شاهين، مستشار رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس السعادة والإيجابية في «دبي للثقافة»: يسعدنا تكريم هذه المجموعة من الزميلات والزملاء، حيث يأتي هذا الاحتفال ضمن مبادراتنا ومشاريعنا الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس.