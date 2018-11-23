«أسبوع دبي للتصميم» يستقطب إبداعات العالم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقطب أسبوع دبي للتصميم، الذي يعد أكبر مهرجان إبداعي على مستوى المنطقة، 75 ألف زائر توجهوا إلى حي دبي للتصميم على مدى أسبوع كامل للاستمتاع بأكثر من 250 فعاليةً شاركت فيها 130 شركةً، الأمر الذي أكّد مكانة دبي كمركز إقليمي للتصميم والثقافة، وعكس الأهمية المرموقة لهذه الاحتفالية على أجندة الحركة الثقافية العالمية.

وأظهر المهرجان السنوي في نسخته لهذا العام نموّاً ملحوظاً في محتواه، حيث قدّم بيئةً إبداعيةً تدعم الأفكار الجديدة وترحّب بأصحاب العقول المبتكِرة حول العالم، من خلال برنامج متنوع واسع النطاق تضمّن افتتاح «مركز جميل للفنون» الذي يُعدّ أول مؤسسة للفنون المعاصرة في المدينة، إضافة إلى افتتاح «بينالي فكرة للتصميم الغرافيكي»، وهو معرض واسع المجالات ومبادرة تنظيمية مكرّسة للتصميم في هذا المجال.

مكانة

وقال سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون: يسرنا أن ندعم أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر في الشرق الأوسط منذ إطلاقه في العام 2015، خاصة وأننا نرى فيه نموذجاً مثالياً لتشجيع وتمكين المواهب المحلية والدولية، وتجسد ذلك في تكليفنا للمصمّم الإماراتي عبدالله الملا لتقديم عمل ملهم حمل اسم «شكّل».

وقد ترك هذا الحدث أثرًا إيجابيًا في دوراته السابقة على سمعة دبي ومكانتها، وساعد على انضمامها إلى شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو، لتصبح أول مدينة في الشرق الأوسط يتم إدراجها على هذه القائمة، ومن المؤكد أنه يسهم أيضًا في تعزيز مكانتها كمركز رائد للتصميم في المنطقة.

لقد كانت سعادتنا بالغة ونحن نتابع البرامج المجتمعية الإبداعية للمواهب المحلية، والعروض التي قدمها المبدعون على أرض دبي، لتستقطب أعدادًا متزايدة من الزوار، سواء كانوا من عشاق الفنون أو من المحترفين، الأمر الذي يساعد حتمًا على تحقيق «رؤية دبي 2021» لتكون مدينة لأفراد سعداء ومبدعين وممكّنين.

حدث استثنائي

وتعليقاً على ذلك، قال محمد سعيد الشحّي، الرئيس التنفيذي للعمليات في حي دبي للتصميم (d3): شهد حي دبي للتصميم من جديد أسبوعاً استثنائياً آخر من إصدارات أسبوع دبي للتصميم، لذلك أشعر بالسرور للنجاح الذي حظيت به الفعالية، حيث استضاف الحي مرةً أخرى طيفاً واسعاً عالي الجودة من التصاميم والأعمال التركيبية والأنشطة والجلسات الحوارية وورش العمل التي اجتمعت مع بعضها لتقدم أفضل محتوى ممكن في عالم التصميم.

وانطلاقاً من هيكليتنا القائمة كمساحة للتصميم؛ فإنّ هدفنا يتلخّص في تعزيز دور دبي كوجهة عالمية تركّز على التصميم ودعم مسارات الإبداع المتنوعة على الصعيد الدولي. ونتطلّع منذ الآن لاستضافة الفعالية في الموسم المقبل.

أفكار

ومن جهتها، قالت روان قشقوش، المدير الإبداعي في أسبوع دبي للتصميم: تؤكد دبي على مكانتها كمصدر للأفكار الخلّاقة والتغيير، وهنا تبرز أهمية هذه الفعالية التي تستمر على مدار 6 أيام ودورها في الكشف عن المواهب الموجودة في الإمارات والمنطقة، وتشبيكهم مع المجتمع العالمي.

وتماشياً مع تركيز المهرجان على الاستدامة والتصميم للمستقبل، تم استخدام المواد التي قدمتها شركة «بيئة» للاستدامة في العديد من المشاريع والتجهيزات الفنية المشاركة في أسبوع دبي للتصميم 2018، بما في ذلك «أبواب» و«ردهة أودي للابتكار».

مواهب

وكان معرض التصميم الرائد في منطقة الشرق الأوسط، «داون تاون ديزاين» في دورته لهذا العام قد استقطب 16 ألف زائر ومجموعةً واسعةً من العارضين المرموقين والناشئين على حد سواء، حيث جمع تحت مظلته 175 علامةً تجاريةً ومبدعاً في مجال التصميم بما فيهم 40 مصمماً إقليمياً قدّموا أقوى العروض الإبداعية للمواهب الإقليمية التي شهدتها المنطقة حتى الآن. كما افتتح المعرض قسم «داون تاون إديشن»، الذي عرض إبداعات محدودة الإصدار وتصاميم مخصصة حسب الطلب تم ابتكارها في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلى جانب مجموعة من التجهيزات الفنية ومتاجر التجزئة المؤقتة.

وتضمّن الإصدار الرابع من أسبوع دبي للتصميم إطلاق معرض الخريجين العالمي بالتعاون مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث تم عرض 150 مشروعاً ذكياً لخريجي أبرز الجامعات حول العالم، وقد تم اختيار كل مشروع استناداً لقدرته على تسريع نسق الحياة وتغييرها نحو الأفضل.

كما شهد المعرض في هذا العام إضافةً جديدة تمثّلت في مؤتمر «الاعتقاد بأهمية الذكاء الاصطناعي» الذي رصد مكامن الإبداع والتميّز في عصر الذكاء الاصطناعي وعمليات الأتمتة؛ إلى جانب فعالية «تحدي دبي للتطور» في حدث فريد جمع طلاب التصميم العالميين والإماراتيين معاً بهدف التأسيس لمستوى التطور المستقبلي الذي ينتظر المنتجات والخدمات المستوحاة من مدينة دبي.

جوائز

أعلنت «أودي الشرق الأوسط» فوز المصمم اللبناني إلياس السويدي بجائزة أودي للابتكار 2018، باعتباره نجح بتقديم إبداع مذهل يتناسب مع مضمون مسابقة هذا العام والمتعلّق بموضوع «التواصل»، حيث قدّم مشروعه الفائز بعنوان «رون تو ريالتي» (Ruin to Reality) تطبيقاً يهدف إلى إمكانية الوصول إلى نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد للمباني التاريخية المدمّرة، وقد تم اختياره من بين 65 مشروعاً مشاركاً من منطقة الشرق الأوسط، وسيحصل على استثمار بقيمة 25 ألف دولار أمريكي.

وتتيح علامة «رادو» للساعات السويسرية الراقية أمام الجيل القادم من المصممين فرصةً قيّمةً لتأسيس مسيرتهم المهنية والدخول بها إلى الساحة الدولية، حيث أعلنت العلامة عن إطلاق أول نسخة من جائزة «رادو ستار»- الإمارات خلال أسبوع دبي للتصميم. وستقوم لجنة من الحكام المختصّين في مجال التصميم باختيار المتأهلين إلى التصفيات النهائية، والتي سيحصل من خلالها الفائز على جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم إماراتي. يفتح باب التقديم للسابقة حتى 15 مايو 2019.

مسابقة

بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون وحي دبي للتصميم، تتيح مسابقة «أشغال مدينيّة» السنوية، التي تنعقد ضمن أسبوع دبي للتصميم، أمام المصممين المقيمين في دولة الإمارات فرصة لإنتاج قطعة أثاث حضريّة، يتم كشف النقاب عنها ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم مع تنصيبها بشكل دائم في قلب المشهد الحضري لحي دبي للتصميم. وقد فاز مشروع المصمم خالد التميمي بعنوان «فيض»، وهو إبداع فريد عكس الجوهر الأساسي لمضمون المسابقة في نسختها لعام 2018.