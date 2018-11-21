السنافر يحتفلون بعيد ميلادهم الـ60 في «موشنغيت دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يستعد «موشنغيت دبي» ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من «هوليوود بالمنطقة»، لإحياء حفل عيد ميلاد السنافر الـ60 يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، ما بين الساعة 02:00 ظهراً حتى 06:00 مساءً في قرية السنافر.

وعلى مدى 60 عاماً نشرت فيها السنافر البهجة على مُحيّا الأطفال، يستعد محبو تلك الشخصيات المرحة للاحتفال بهذه المناسبة بطريقة مميزة بقرية السنافر مع بابا سنفور، وسنفورة، وسنفور مفكر، وسنفور مغرور.

منصات

وسيحظى ضيوف المتنزه خلال الحفل بفرصة التحوّل إلى شخصية السنافر المفضلة لديهم عبر الحصول على رسومات الوجه في المنصات المخصصة لذلك، كما سيتم تقديم قبعات السنافر حتى يكتمل الزي المميز لهذه الشخصيات المحببة.

ولمضاعفة جرعة التشويق وتعزيز الروح الاحتفالية، سيتم تشغيل موسيقى السنافر طوال اليوم، علاوة على ذلك، سيحظى الضيوف من الأطفال والكبار بفرصة الاستمتاع بالأنشطة والرقص مع السنافر.

كما سيكون بإمكان الضيوف أخذ استراحة لاستكشاف المعرض المميز الذي سيأخذهم في رحلة عبر مراحل تطور السنافر وقصصهم التي نشرت البهجة والفرح على الأطفال لأكثر من 60 عاماً. وأخيراً سيحظى الضيوف بفرصة توثيق لحظاتهم المميزة والتقاطها في كشك الصور.