مهرجان دبي.. 5 أسابيع من التسوّق والترفيه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يحرص مهرجان دبي للتسوّق في كل عام على تقديم كل ما هو جديد لزوّاره، ليتيح لهم فرصاً أكثر للاحتفال، وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، عن تمديد المهرجان أسبوعاً إضافياً، حيث ستنطلق فعالياته يوم 26 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

خيارات

وستتضمّن الدورة 24 للمهرجان العديد من الخيارات أمام الزوّار والعائلات لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بكل ما تزخر به مراكز التسوّق من فعاليات، إلى جانب العروض الترويجية والخصومات الهائلة التي تقدّمها أشهر العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى تنظيم سحوبات كبرى تقدّم من خلالها مجموعة كبيرة من الجوائز الرائعة كالسيارات الفاخرة، والقطع الذهبية والمجوهرات، إضافة إلى مبالغ نقدية.

وإلى جانب تقديم تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية، يقدم المهرجان كذلك حفلات فنية، وعروضاً رائعة للألعاب النارية، وعديد الفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف مراكز التسوّق.

مفاجآت وتخفيضات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعدّ مهرجان دبي للتسوّق من أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، كما يشهد في كل عام إقبالاً هائلاً من قبل المقيمين والزوّار. هذا ونعد خلال هذه السنة بتقديم برنامجٍ متنوع يمتد لأكثر من 5 أسابيع حافلة بالمفاجآت والتخفيضات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة، الأمر الذي يثري تجربة التسوق في دبي ويجعلها وجهة تستقطب العديد من الزوّار. وندعو الجميع للاستمتاع بتلك الفعاليات والاستعداد للمفاجآت التي أعددناها».