2.6 مليون دولار مبيعات المزاد الأول لـ «سوذبيز» للساعات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حقق مزاد «سوذبيز» الأول للساعات في منطقة الشرق الأوسط أمس، إجمالي مبيعات بقيمة 2.6 مليون دولار. ويأتي المزاد انطلاقاً من النشاط المتزايد لهواة جمع المقتنيات في المنطقة خلال مزادات الساعات الدولية خلال السنوات الأخيرة. واستقطب المزاد مشاركين من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، فيما بلغت نسبة المشاركين في المزاد لأول مرة 25٪.

اهتمام كبير

من جانبه، قال سام هاينز، الرئيس العالمي لقسم الساعات في سوذبيز: «شكل مزادنا الأول للساعات في الشرق الأوسط فرصة رائعة لمشاركة شغفنا مع هُواة الجمع القدامى والجدد، وقد جسدت النتائج التي تحققت اليوم الاهتمام الكبير الذي تحظى به الساعات في المنطقة، كما تمثل دليلاً على الشغف العالمي بالساعات الاستثنائية التي شهدناها منذ بداية العام، كما ترسم ملامح المستقبل الواعد في 2019، وقد حفزتنا النتائج القوية التي تحققت الليلة، ونتطلع إلى مزادنا المقبل في دبي في مارس المقبل».

فيما قالت كاتيا نونو، رئيس «سوذبيز» دبي: «نتطلع بشكل متواصل منذ افتتاح المعرض في دبي إلى توسيع نطاق خدماتنا للعملاء من المنطقة، وضمان تمتعهم بخبراتنا الدولية هنا في المنطقة، ومنذ فترة طويلة أدركنا شغف عملائنا في الشرق الأوسط ومعرفتهم بسوق الساعات، وقد أكد هذا المزاد والمعرض هذا الأمر، حيث حرص الكثيرون على الحضور والمشاركة في المزاد، وهو ما يشكل أمراً رائعاً بالنسبة لنا، ونعد عملاءنا في المنطقة بأن هذا المزاد، إضافة إلى دبي بلا حدود الذي نظمناه الأسبوع الماضي، مجرد بداية للمبادرات التي تطمح «سوذبيز» في إطلاقها في الإمارات».