هنا شيحة وأحمد فلوكس يقضيان أسعد اللحظات في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد عقد قرانهما الشهر الماضى، اختار الثنائى هنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس قضاء لحظات سعيدة في إمارة دبي حيث نشرا صوراً لتواجدهما في منطقة برج خليفة.

وتكللت قصة الثنائي بالزواج بعد قصة حب جمعتها منذ لقائهما فى مسلسل "نصيبى وقسمتك" الجزء الثانى الذى تم عرضه مؤخراً على شاشة cbc، حيث قاما ببطولة حكاية تحمل اسم "رحمة" أخرجها سيف يوسف.

وكان أحمد فلوكس وهنا شيحة، أعلنا ارتباطهما نهاية شهر أكتوبر الماضى، حيث كان الأمر بمثابة المفاجأة التى أدهشت جمهورهما، لا سيما أنهما دأبا على نفي ارتباطهما قبل الزواج، وظهر العروسين فى الفيديو أثناء عقد القران، بحضور والد العروس الفنان التشكيلى أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة حلا شيحة، وكذلك والد العريس الفنان فاروق فلوكس، وعدد من الأهل والأصدقاء.