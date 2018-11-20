باقات خاصة لحاملي «إسعاد» في القرية العالمية

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

بين السعادة و«إسعاد» هناك دائماً قاسم مشترك يتمثّل في منح الجميع فرصاً استثنائية للاستمتاع بالوقت داخل أرجاء القرية العالمية التي أطلقت بالتعاون مع شرطة دبي وفريق عمل بطاقة «إسعاد» باقة خاصة لحامليها بحد أقصى 4 باقات لكل شخص.

أفضل العروض

وأكدت القرية العالمية أنه يمكن لحاملي بطاقة «إسعاد» شراء باقة صممت خصيصاً مقابل 199 درهماً، فيما تبلغ قيمتها الحقيقية 500 درهم، وتتضمن 28 تذكرة دخول البالغ قيمة الواحدة منها 15 درهماً، وبطاقة «كرنفال» والسيرك بـ100 درهم، إضافة إلى قسيمة «شيكي مانكيز» وخصم 20%. وأشارت القرية العالمية إلى أنها تسعى دائماً إلى تقديم أفضل العروض بالتعاون مع الشركاء المتميزين وأن العرض متوفر لديها في مركز خدمة الضيوف بالقرب من بوابة العالم، يومياً من 04:00 عصراً وحتى 11:30 مساءً من السبت إلى الأربعاء، فيما تمتد ساعات عمل مركز البيع إلى 12:00 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة.

إقبال كبير

ولفتت القرية إلى أنه يجب إبراز البطاقة للحصول على العرض الذي شهد إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه 18 نوفمبر الجاري، والذي سيتيح للأسر ولحاملي بطاقة «إسعاد» قضاء أفضل الأوقات في القرية العالمية مقابل توفير مادي كبير، منوهةً بأن الموسم 23 للقرية يضم العديد من المفاجآت.

حفل غنائي

من ناحية أخرى، شهدت القرية العالمية إقبالاً كبيراً على الحفل الغنائي الذي أحيته الفنانة سميرة سعيد يوم الجمعة الماضي وتوافد الآلاف من الجمهور إلى المسرح لمشاركتها الغناء، خاصة وأنها المرة الأولى التي تشارك فيها في فعاليات القرية العالمية ضمن جدول حافل بالحفلات الغنائية بالتعاون مع «روتانا»، والتي تضم 17 مطرباً في 15 حفلاً موزعة على الموسم 23 وفق جدول معد مسبقاً. ونشرت سميرة سعيد صوراً من حفلها الغنائي بالقرية العالمية عبر حسابها على «انستغرام»، وعلقت: أحد أفضل الليالي على الإطلاق. وظهرت «الديفا» كما يطلق عليها خلال الحفل بإطلالة مميزة وشبابية، مرتدية «جاكت» جلد أسود مُطرّز، وتفاعل معها الجمهور طوال الحفل بشكل كبير.

وغنّت المطربة المغربية باقة من ألمع أغانيها، وكانت أبرزها «سوبر مان»، التي طرحتها أخيراً وحققت نجاحاً كبيراً ونالت إعجاب جمهورها.