«فيسبوك» تمول صحافيين بريطانيين

المصدر: Ⅶ لندن - د ب أ

وافقت إدارة «فيسبوك» أمس، على التبرع بمبلغ 6 ملايين دولار لتمويل 80 صحافياً عاملاً في المجتمعات المحلية البريطانية. وتعد هذه الخطوة أول مشروع عالمي من نوعه تقيمه شركة «فيسبوك» التي تتعرض لانتقادات.

وذكر المجلس الوطني لتدريب الصحفيين أنه يعتزم استخدام التبرعات مع الناشرين المحليين للأخبار لتدريب الصحفيين، في إطار برنامج تدريبي مدته عامان.

وأضاف المجلس أن البرنامج يهدف إلى «دعم جودة الصحافة المحلية» فضلاً عن توظيف المتدربين أوائل العام المقبل «من ذوي خلفيات متنوعة، بهدف المساعدة في جعل غرف الأخبار أكثر تنوعاً وشمولاً».

يأتي تبرع «فيسبوك» وسط حملة وطنية دشنتها مجموعات إعلامية بريطانية ضد المنافسة التي يزعم بأنها غير عادلة نتيجة الاحتكار الثنائي بقيادة «فيسبوك» و«غوغل»، حيث استحوذ العملاقان على 84% من استثمارات الإعلانات الرقمية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقاً لوسائل إعلام.