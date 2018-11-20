«دو» توعي الأطفال بأخلاقيات استخدام التواصل الاجتماعي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

في إطار جهودهما الهادفة لنشر أخلاقيات استخدام قنوات التواصل الاجتماعي أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تسليط الضوء على مبادرتها #شارك_بوعي، بمساعدة ستوديوهات والت ديزني، عبر فيلم الكرتون «رالف يدمر الإنترنت».

وستقوم دو، باستخدام شخصية الفيلم بطريقة مبتكرة لتعزيز الوعي لدى الأطفال حول الاستخدام السليم للإنترنت، وذلك في سلسلة من الجولات الخاصة بأمن المعلومات، والتي ستجرى في عدد من المدارس عبر الدولة. وستركز هذه الجولات جهودها لتوعية الأطفال حول المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتنمر الإلكتروني، ومخاطر الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية. كما ستوفر هذه الجولات للأطفال الفرصة للتعرف بشكل تفاعلي على مخاطر الإنترنت باستخدام الشخصية الرئيسة للفيلم في عالم الإنترنت.

تدور أحداث الفيلم حول تخلي رالف (بصوت جون سي. ريلي) وصديقته «فانيلوب» (صوت سارة سيلفرمان) عن حياتهما السعيدة لإنقاذ لعبة فينيلوب.