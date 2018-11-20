أطباق هندية تقليدية في «بوليوود باركس دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يعود مطعم المأكولات «موغال إي أزام»، مرة أخرى إلى «بوليوود باركس دبي»، بحلة متجددة، ومع قائمة طعام جديدة، تأخذ مرتاديه من زوار دبي، الذين قدموا للاستمتاع بمعالم المدينة الراقية، في رحلة إلى بلاد الهند، مع أطباق شهية تتنوع ما بين الأصناف الساحلية المستوحاة من الجنوب، وأطباق البرياني المفعمة بالنكهات الغنية التي تشتهر بها مناطق الهند عموماً.

بموقعه المتميز في «بوليوود باركس دبي»، يستمد هذا المطعم تصميمه من فيلم «موغال إي أزام»، الذي اكتسب شهرة واسعة عام 1960، ويُقدّم تجربة تناول مأكولات كلاسيكية تناسب جميع أفراد العائلة، ويتفرد بأجوائه الكلاسيكية الرائعة المستوحاة من الستينيات، إلى جانب قائمة الطعام التي تقدم أشهى الأطباق الهندية الشهيرة، المعدّة وفق الطرق الأصيلة المتبعة بمختلف مناطق الهند.

أصالة

ستأخذ تجربة تناول المأكولات الجديدة في مطعم «موغال إي أزام»، الضيوف في رحلة يجولون من خلالها في أرج`اء أراضي الهند من خلال ما يشتمل عليه من أجواء وديكورات مستمدة من وحي تلك الأجواء الآسيوية التي تتميز بها بلاد الهند. مع قائمة الطعام المستوحاة من مختلف المناطق.

يشرف على إعداد الطعام في مطعم «موغال إي أزام»، الشيف سوريش كومار، الذي يتمتع بخبرة طويلة في عالم الطهي، تتجاوز العشر سنوات.

قائمة

قالت مويرا كايسي، مديرة إدارة التسويق والمبيعات في «بوليوود باركس دبي» : المطعم على استعداد لاستقبال ضيوفه مرة أخرى لتجربة روائع مأكولات الهند. وتضم قائمة المأكولات الجديدة، مجموعة من الأطباق الشهية المستوحاة من تاريخ وثقافة وعراقة الهند وأصالتها.