«دبي للثقافة» تحوز «جائزة درع المجتمع»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» مشاركتها في «جائزة درع المجتمع» التي تمنحها هيئة تنمية المجتمع في دبي بمناسبة «عام زايد». وبعد انتهاء أعمال التقييم، كان الفوز من نصيب عائشة عيد المجيني، إحدى الموظفات العاملات في «دبي للثقافة». وكانت «دبي للثقافة» قد دعمت هيئة تنمية المجتمع لإنجاح هذه المبادرة الوطنية الهادفة إلى تكريم الجنود المجهولين في الهيئات والمؤسسات، من خلال ترشيحها عائشة عيد المجيني لهذه الجائزة، حيث تمكنت المرشحة من اجتياز المعايير المُحدّدة، واختارتها هيئة تنمية المجتمع مع 4 منافسين آخرين من بين ما يزيد على 100 مُتقدّم يمثلون العديد من الجهات الحكومية في دبي. ونالت عائشة الجائزة الكبرى لتميّز مسيرتها وتفانيها في القيام بدورها على النحو الأمثل.