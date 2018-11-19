لا علاقة بين الأرق والموت المبكر

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

خلص تقرير جديد، نشر في دورية «طب النوم»، إلى أنه لا علاقة بين الأرق والوفاة المبكرة. وراجع العلماء 17 دراسة، شملت قرابة 37 مليون شخص، لجمع نتائجهم، بحسب «بي بي سي».

ويتعارض التقرير الجديد مع ما ذهبت إليه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، التي قالت إنه إضافة إلى تعرض الناس لمخاطر السمنة وأمراض القلب والإصابة بمرض السكري من الفئة 2، يقصّر الأرق متوسط العمر المتوقع للإنسان.

لكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأرق، فإن القلق المستمر بشأن العلاقة بين الحرمان من النوم وقصر العمر الافتراضي للإنسان لن تثير قلقهم بعد الآن. ويقول نافيد خان، الذي يعمل في مدرسة ثانوية: «لا أفكر في الأمر بهذا الشكل»، وإنه لا ينام أكثر من 4 ساعات يومياً كل ليلة.

