عروض فنية تفاعلية تثري فعاليات «مرشدات الشارقة»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

على وقع ضربات الطبول والفواصل الموسيقية الراقصة، استقبلت مفوضية مرشدات الشارقة المشاركين في فعالياتها السنوية، التي نظمتها يومي الجمعة والسبت، تحت شعار «تحدي عقلك»، حيث قدمت من خلال مجموعة من العروض الفنية والتفاعلية الساحرة تجربة مميزة حركت حواس الجمهور ومشاعرهم.

وقدمت فرقة «لايف دانس» (Life dance) سلسلة من الفواصل الموسيقية التي جابت بها أروقة الفعالية، صاحبتها عروض راقصة، تخللتها الأضواء والمؤثرات البصرية والحركية، التي شارك فيها راقصون محترفون يرتدون أزياء مخصصة لهذا النوع من العروض، تنبعث منها الأضواء المتوهجة في حركة منسابة ومتناسقة مع إيقاعات الطبول وحركات الرقص، مشكلين بذلك لوحة موسيقية بديعة نالت إعجاب الحاضرين الذين عبروا عنه بتصفيقهم الحار الذي لم يتوقف.

كما قدمت الفرقة عزفاً قوياً على الطبول، باستخدام العصي المشتعلة بالأضواء، إلى جانب الحركات الراقصة لعازفين وراقصين محترفين، يجيدون العزف والرقص في آن واحد، ضمن سياقات منسجمة، منحت الحضور فرصة الاستمتاع بسيمفونية موسيقية راقصة، مليئة بالمتعة والتشويق.