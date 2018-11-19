«فيسبوك ماسنجر» يطور خاصية «مشاهدة الفيديوهات معاً»

المصدر: Ⅶ القاهرة - د ب أ

تختبر شركة شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خاصية جديدة، ستضيفها إلى تطبيق المحادثة الفورية «فيسبوك ماسنجر»، تتيح لمجموعات الأصدقاء مستخدمي التطبيق، مشاهدة الفيديوهات في وقت واحد. ويعني هذا، أن المستخدم ومجموعة الأشخاص الذين يختارهم، يمكنهم مشاهدة أي فيديو متاح من خلال مجموعة المحادثة على أجهزتهم، مع إمكانية مناقشة الفيديو أو التندر عليه. وبحسب موقع «تك كرانش» ، فإن خاصية «مشاهدة الفيديوهات معاً»، ستجعل المستخدمين يقضون وقتاً أطول مع «فيسبوك ماسنجر».