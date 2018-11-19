دبي للثقافة تدعم «داون تاون ديزاين» بتصميم مبتكر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حرصاً منها على دعم فعاليات وأحداث التصميم التي تقام في دبي، سجلت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، حضورًا لها في معرض «داون تاون ديزاين» الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، خلال الفترة بين 13 و 16 نوفمبر الجاري 2018 في حي دبي للتصميم.

وفضلاً عن وجود جناح مخصص لها، فقد كان من أبرز مشاركات دبي للثقافة في هذا المعرض الذي اختتم نسخته الثامنة أخيرًا في إطار أسبوع دبي للتصميم، تكليف عبدالله الملا، المهندس المعماري والمصمم الإماراتي الموهوب، ومؤسس الوكالة المتخصصة «الملا»، لتقديم تصميم يحمل اسم «شكّل».

3 أجزاء

وكان التصميم الذي أبدعه عبدالله الملا عبارة عن مقعد من 3 أجزاء، زودت بمحورين دوّارين، للمساعدة على تحريك أجزاء المقعد في اتجاهات مختلفة، بما يسمح للأشخاص ترتيب وضعيات الجلوس التي يرغبون بها واختيار الوجهات المطلوبة، وبما يناسب لقاءاتهم وأعدادهم بمرونة تامة.

وقالت شيماء السويدي، مدير التسويق والاتصال المؤسسي ومدير المشاريع والفعاليات بالإنابة في «دبي للثقافة»: تسعى هيئتنا إلى دعم المواهب المحلية، من خلال تنظيم البرامج التي تسمح لها بعرض أعمالها، كجزء من استراتيجية الفن في كل مكان التي نهدف من ورائها إلى تسليط الضوء على التصاميم البصرية الفريدة للمجتمع الإبداعي في المنطقة، وعرض إبداعاتهم بطرق خلاقة ومبتكرة. لقد قمنا بتكليف عبدالله الملا الذي يتبع نهجًا إبداعيًا استثنائيًا، ويعمل على تغييره باستمرار لمواكبة المستجدات، وجاء ذلك من أجل تعزيز مهمتنا الرامية لدعم وتطوير المواهب الإبداعية من الشباب، وتوفير الفرص لهم، في إطار مهمتنا الأوسع، والمتمثلة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية مبدعة ومستدامة للثقافة والفنون والتراث والآداب.

تعزيز

وأسهم العمل في تعزيز تشكيلة التصاميم في هذا الحدث، وإثراء الأعمال والتشكيلات التي ضمت مجموعة مختارة من أرقى العلامات التجارية التي عرضت منتجات مبتكرة للمرة الأولى في المنطقة في مجالات الأثاث والإضاءة والتركيبات المُبتكرة.

وبعد انتهاء المعرض الذي تواصلت فعالياته 4 أيام، سينقل «شكّل» إلى مكتبة الصفا للفنون والتصميم، المشروع الرائد للمبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها دبي للثقافة لتجديد شبكة مكتبات دبي العامة بالكامل. وسيعرض التصميم بشكل دائم هناك في مختلف أقسام المكتبة التي سيتم افتتاحها قريبًا، ليكون مصدر إلهام للفنانين الذي سيقدرون جمال بيئتها الداخلية والإضاءة الطبيعية فيها.