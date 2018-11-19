«ميكي ماوس» يتأنّق بزهور «دبي ميراكل غاردن»

المصدر: Ⅶ دبي - غسان خروب

«ميكي ماوس»، من الشخصيات السينمائية التي ترفض الموت، فهي تستمّد حياتها من قلوب الناس، الذين عشقوها ولا يزالون يتابعونها حتى اليوم، ويبدو أن بلوغ «ميكي ماوس» لعتبة الـ90 من العمر، لم يكف لأن يعلن شيخوخته، فهو لا يزال يتمتع بقوته وبحضوره الطاغي في قلوب كل من تابعوه عبر سلسلة الأفلام السينمائية وعشرات الحلقات التلفزيونية.

حب «ميكي ماوس» لم يقتصر على الناس فقط، وإنما امتد ليشمل المدن العالمية أيضاً، التي تزينت بصوره، حيث جاءت احتفالات المدن مختلفة، فقي الوقت الذي أعدت فيه «ديزني لاند» في العاصمة الفرنسية باريس، احتفالاً ضخماً بهذه المناسبة، لبّت دبي الدعوة بأن منحت «ميكي ماوس» رأس الصدارة في الموسم 7 لحديقة «دبي ميراكل غاردن»، والتي أزاحت الستار أخيراً عن مجسم ضخم للشخصية بارتفاع 18 متراً، مُغطّى بالزهور، لتسجل الحديقة في موسوعة «غينيس» رقماً قياسياً جديداً، يعد الـ3 في مسيرة الحديقة التي زينت المساحة المخصصة لعالم «ديزني»، وقلعة الزهور والأسرة المعلقة وغيرها.

وفي الوقت الذي خصصت فيه بعض القنوات التلفزيونية برامج كاملة تعرض فيها أبرز إصدارات السينما والتلفزيون الخاصة بـ«ميكي ماوس»، بدت قائمة الإضافات الجديدة في حديقة «دبي ميراكل غاردن» طويلة، لتبدو قلعة الزهور أحدث ابتكارات موسم الحديقة الجديد والذي أتاحت فيه للزوار قضاء أمسيات مفعمة بالمرح وبسحر السينما، والموسيقى، لما تتضمنه من عروض حية راقصة وتفاعلية قادرة على إثراء مخيلة الأطفال.

ظهور «ميكي ماوس» في «دبي ميراكل غاردن»، كان بمثابة مفاجأة سارّة لكل من زارها أول من أمس، حيث أطلّ عليهم بصحبة رفيقه «ميني»، واللذين افتتحا طريق «ديزني» الجديد في الحديقة، التي تعد أكبر حديقة زهور على مستوى العالم.