7 ملصقات نادرة للشخصية في مزاد علني

المصدر: Ⅶ لندن - رويترز

الاحتفال بتسعينية «ميكي ماوس» دعا مؤسسة «سوذبيز» إلى عقد مزاد علني طرحت فيه 7 ملصقات إعلانية قديمة ونادرة للشخصية الكرتونية التي رأت النور أول مرة عام 1928، حيث يتوقع بيعها بآلاف الدولارات. وكانت الملصقات الـ7 التي تعود للثلاثينيات والأربعينيات قد عرضت أول من أمس، في معرض تذكاري نظمته مؤسسة «ديزني». وتشير قائمة أسعار المزاد الذي يستمر حتى 26 نوفمبر الجاري إلى أن الملصقات قد تباع بنحو 165 ألف دولار، وذلك وفق ما ورد في بيان من شركة «وولت ديزني» بالمملكة المتحدة وأيرلندا.



وقال بروس مارشانت، مستشار «سوذبيز» لملصقات الأفلام: نتوقع اهتماماً كبيراً.. هناك هواة جمع التذكارات الذين يجمعون ملصقات الشخصيات الكارتونية من كل أنحاء العالم وتاريخياً يعد ميكي ماوس أهم الشخصيات الكارتونية. وأضاف: هي ملصقات نادرة بشكل خاص من انجلترا وفرنسا وبلجيكا ومن ضمنها ملصقان هما النموذجان الوحيدان المعروف أنهما ما زالا موجودين.



يُذكر أن مثل هذه الملصقات أعيد استخدامها عدّة مرات في السينما وهي مصنوعة من الورق ومعظمها تمزق وتم التخلص منها. وقال مارشانت لذلك لم يكن المقصود منها على الإطلاق أن يظل الناس يشاهدونها بعد ذلك بـ80 أو 90 عاماً أو النظر إليها باعتبارها قطعاً فنية.