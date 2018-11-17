جهود فاعلة لـ«دبي للثقافة» ضمن «اليوم الإماراتي الكوري»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حرصت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، على تقديم الدعم الكبير لفعاليات اليوم الإماراتي الكوري الثقافي، في دولة الإمارات، خاصة من خلال برنامجه النوعي في مدينة الجميرا بدبي، قبل أيام، إذ وفرت الرعاية لهذا الحدث في إطار حرصها على تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز قيم التسامح بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة حول العالم. وقد جاء هذا الحدث الثقافي، إحياءً للذكرى المئوية لميلاد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واحتفاءً بمبادرة «عام زايد».

وحضر برامج الاحتفال عدد من كبار الشخصيات الرسمية من المؤسسات الحكومية في دبي، وقناصل بعض الدول، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية، إضافة إلى أعداد كبيرة من المثقفين والصحافيين وأعضاء النوادي الكورية. وقد تزامن الاحتفال مع احتفالات القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية بالذكرى العاشرة لافتتاحها في إمارة دبي.

فنون متنوعة

وأقامت القنصلية الكورية منصة لتعريف الجمهور بفن الخطوط الكورية والعربية. وكان هناك قسم خاص لعرض الملابس التقليدية من كوريا، وإتاحة الفرص أمام الراغبين لارتدائها والتقاط الصور التذكارية. وللدلالة على العلاقات المتينة التي تربط البلدين، تم تخصيص جناح للصور الفوتوغرافية التي تبرز زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة..وغير ذلك.

وتابع الزوار في ذلك اليوم فقرات نوعية من الموسيقى والرقص الكوري التقليدي، واستقطب جمهوراً غفيراً من المنطقة. واهتم منظمو الحفل بالجانب الثقافي، حيث أقيم جناح خاص لمجموعة من الكتب الكورية المهمة التي أوصت بها جريدتا «واشنطن بوست» الأميركية و«غارديان» البريطانية.