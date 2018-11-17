«الجواهري معاصراً» يختتم فعالياته في مؤسسة العويس الثقافية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتمت في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء أول من أمس، برامج ملتقى «الجواهري معاصراً» الذي عقد على مدى يومين؛ إحياءً لذكرى الشاعر العراقي الكبير الذي نال جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عام (1990 ـ 1991) مفتتحاً بذلك باباً جديداً في الجائزة (الإنجاز الثقافي والعملي) تقديراً لمكانته الكبيرة في الشعر العربي المعاصر.

وقد شارك الدكتور علوي الهاشمي في الملتقى بورقة عنوانها «إيقاع تجربة الموت عروضياً في شعر الجواهري من خلال أربع قصائد مختارة» استعرضها نيابة عنه الشاعر والإعلامي السوري حسين درويش، حيث اعتذر الهاشمي بسبب عارض صحي مفاجئ، كما قدم الدكتور مقداد محمد شكر قاسم ورقة بعنوان «إيقاع التكرار في شعر الجواهري».

كما تم استعراض تجربة التكرار لمفردات معينة في قصائد الشاعر واختياره لقوافٍ ذات إيقاع محدد ميزت قصائده، وقد أدارت الجلسة الأولى الكاتبة بدرية الشامسي التي أعطت الفرصة للجمهور النوعي المشاركة برأيه في الورقتين.

بعد تاريخي

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الشاعرة الهنوف محمد، قرأ الدكتور شاكر نوري ورقة بعنوان «الجواهري.. شاعر المفردة» واختتم الملتقى الدكتور سمر روحي الفيصل بورقة بحثية بعنوان «نثر الجواهريّ … قراءة في (ذكرياتي)» حيث تناولت الورقة الأولى المفردات ذات البعد التاريخي من معجم لغوي عربي ليست قيد التداول أو مفردات لها دلالة شعبية، وضرب الدكتور شاكر نوري بعض الأمثلة على ذلك. بينما تطرق سمر روحي الفيصل إلى نثر الجواهري عبر كتاب ذكرياتي الذي تم تسجيله بصوت الجواهري على أشرطة كاسيت بين عامي 1961 و1968.