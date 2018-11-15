«دبي للتصميم» مهرجان إبداع لحياة أفضل

المصدر: دبي - البيان

إمتاع الحواس وإعمال الفكر معاً، في أكبر مهرجان إبداعي يجمع المهندسين والمصممين والمبدعين والخريجين من جميع أنحاء العالم، للإطلال على المستقبل وإبداع نسق حياة لتغييرها نحو الأفضل، هذا هو العنوان الأبرز الذي يميز «أسبوع دبي للتصميم» في كل دورة.

يضيء الأسبوع على أكثر من 200 حدث فني وإبداعي، ومن أبرز فعالياته معرض الخريجين العالمي الذي يضم 150 مشروعاً ذكياً لخريجي أبرز الجامعات حول العالم، ويمثّل منصةً للجيل القادم من المصممين، فهو يجمع الاختراعات المواكبة لنمط الحياة المتغيرة التي أبدعتها مجموعة من المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً.

وشهد المعرض هذا العام إضافةً جديدة تتمثل في مؤتمر «الاعتقاد بأهمية الذكاء الاصطناعي» الذي يرصد مكامن الإبداع والتميّز في عصر الذكاء الاصطناعي. وينعقد «تحدي دبي للتطوّر» للمرة الأولى لتجمع طلاب التصميم العالميين والإماراتيين معاً، بهدف التأسيس لمستوى التطور المستقبلي.