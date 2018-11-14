نورة الكعبي: التصميم محور رئيس للارتقاء بالصناعات الإبداعية

المصدر: أبوظبي - البيان

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة المعارض والأعمال الفنية المشاركة في أسبوع دبي للتصميم.

واطلعت الكعبي على الأعمال المشاركة في جناح «أبواب» الذي يستضيف مجموعة من الخبراء في التصميم من 5 مجتمعات في الشرق الأوسط، وقد تمت دعوة مصممين اثنين من كل مجتمع للتعاون معاً في إنتاج أعمال فنية تقع في أجنحة مخصصة من المعرض.

كما تجولت في معرض «قصص التصميم: الجيل القادم من الإمارات» بإشراف المصمم خالد الشعفار. كما تفقدت معرض التصميم للصغار بعنوان «نحن، صغارنا، والآخرون» والذي يستهدف تصميم منتجات تحمل موضوعاً معيناً للفئة العمرية من 3-12 عاماً.

وقالت الكعبي: يعد التصميم مكوناً رئيساً من مكونات الصناعات الثقافية والإبداعية التي تدعمها الوزارة، وتساهم بشكل فاعل في مسيرة الاقتصاد الإبداعي في ظل خطتنا لزيادة مساهمة الإبداع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتتيح الفعالية تعزيز الاحتكاك بين المصممين المحليين والعالميين، لتبادل الخبرات، والتباحث حول سبل إطلاق مشاريع إبداعية مشتركة تمزج بين الثقافات العالمية. وأكدت الكعبي أن المواهب الوطنية قادرة على التأثير الإيجابي في صناعة التصميم، مشيرة إلى أن الابتكار والإبداع عنصر رئيس في قيادة مستقبل هذه الصناعة.