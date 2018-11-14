«نَبتَ» هند القاسمي مستوحى من صحارى الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

تكشف المصممة الإماراتية الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»، عن أحدث أعمالها الفنية.

حيث تعرض تحت عنوان «نَبتَ» مجموعة من المشغولات اليدوية الزجاجية التي استلهمتها من جماليات المكان الإماراتي. وتقدم الشيخة هند مؤسسة علامة «تصاميم هند» خلال مشاركتها في الفعاليات، مجموعة حصرية تضم 30 قارورة عطر، مستوحاة من الصحارى الإماراتية، صنعها يدوياً نخبة من أبرز الحرفيين الأوروبيين تحت إشراف المختص الفني سامر يماني.

وتشمل المجموعة التي تكشف عنها في معرض يحمل عنوان «داون تاون ديزاين» ثلاثة أنواع مختلفة من القوارير المصنوعة من زجاج المورانو الإيطالي الفاخر، مزينة بزهور من إنتاج العلامة الإيطالية «مورانو»، مصنوعة يدوياً باستخدام خزف «الليموج» الذي يحمل هذا الاسم نسبةً إلى مدينة ليموج، عاصمة الخزف والبورسلان بمنطقة ليموزان الفرنسية.

وقالت الشيخة هند القاسمي: استوحيت مجموعة (نَبَتَ) من الصحارى الإماراتية المزينة بالكثبان الذهبية، وما تحتضنه من مناظر طبيعية، وحياة نباتية فريدة، إذ تضم هذه المجموعة الحصرية، محدودة الإصدار، ثلاثة أزهار فريدة مختبئة بأحضان الصحارى الإماراتية، وهي: زهرة أشجار الغاف الصفراء الفاقعة، وزهرة العشر، المعروفة محلياً بزهرة الأشخر، البنفسجية ذات البتلات الخماسية، وزهرة الشرشير بلونها الأخضر الفريد».