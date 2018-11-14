«دبي للثقافة» تشارك بنسخة «أسبوع دبي للتصميم» الرابعة

المصدر: دبي - البيان

تشارك هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» في النسخة 4 من «أسبوع دبي للتصميم»، والذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 17 الجاري في حي دبي للتصميم.

وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لـ«دبي للثقافة»: إن دعمنا لـ«أسبوع دبي للتصميم» للعام الرابع على التوالي، ينسجم مع دعمنا قطاع الصناعات الإبداعية في دبي، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشجيعه على مساندة الحركة الثقافية المتنامية في الدولة، لتعزيز مكانة مميزة لها على خريطة الثقافة والإبداع في العالم.

كما نساهم في ترسيخ حضور مدينتنا بصفتها أول مدينة مبدعة في التصميم في الشرق الأوسط ضمن شبكة يونسكو للمدن العالمية المبدعة. ويعد المهرجان واحداً من أحداث كثيرة نسجل حضوراً متميزاً فيها لدعم المشهد الثقافي والفني المتنامي في الإمارة، من أجل تحقيق رؤيتنا وتعزيز مكانتها، كمدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والفنون والتراث والآداب، ولتمكين هذه القطاعات لتحقيق السعادة لمجتمع دبي.

وأضاف النابودة: قمنا باختيار المصمم والمهندس المعماري الإماراتي عبدالله الملا الذي يمتلك خلفية ثقافية وفنية مختلفة لتصميم جناحنا في المعرض وعرض قطعة فنية من تصميمه تحت اسم «شكّل»، بما يتماشى مع مهمتنا لدعم وتنمية المواهب الإبداعية الشابة وتوفير الفرص لهم.