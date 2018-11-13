«دبي للمجوهرات» يدعم المصممين بشراكتين

المصدر: دبي - البيان

أعلن معرض دبي الدولي للمجوهرات، الفعالية التي تنظمها شركة «دي في جلوبال لينك»، عن تعاونه مع استوديو 55FIFTY7 ومشروع «قلادة»، إحدى مبادرات وزارة تنمية المجتمع، ليجدد بذلك التزامه بدعم المواهب المحلية من خلال فعالياته التي تستمر بين 14 ولغاية 17 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال لوكا فيرونيسي، مدير المعرض من شركة «دي في جلوبال لينك»: إنه لشرف كبير لنا أن نستضيف مشروع «قلادة» ومسابقة استوديو 55FIFTY7 للأطفال خلال دورة العام الحالي من «معرض دبي الدولي للمجوهرات»، حيث يشكل المعرض منصة مثالية لإبراز هذين المشروعين اللذين يهدفان إلى تمكين وتشجيع المواهب في عالم التصميم.

وقد لمسنا بالفعل استجابة هائلة لهذا النوع من المبادرات ذات الطابع الإيجابي، ما يشكل دليلاً حقيقياً على حجم الاهتمام بالتصاميم الجديدة المبتكرة، والحاجة إليها في قطاع المجوهرات. وقد أمدّنا هذا التفاعل بدفعة معنوية كبيرة. وكلنا ثقة أن هذين المشروعين الخيريين سيتركان أثراً عميقاً لدى تجار التجزئة، وممثلي وسائل الإعلام.



