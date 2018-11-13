«بلو واترز».. وجهة الباحثين عن الشغف

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ما إن تلج جزيرة «بلو واترز» التي تعد أحدث وجهات مراس الترفيهية، في دبي سواء كنت راكباً أو ماشياً، حتى تشعر بتفاصيل الحياة التي بدأت تدب في أوصالها، بعد أن ظلت فترة طويلة تحت مجهر أعين زوار «ذا بيتش» وشاطئه، الذين ترقبوا ارتفاع «عين دبي» لحظة بلحظة، حتى أصبحت تعانق السماء.

ومع اكتمال ارتفاعها عن الأرض بمقدار 250 متراً، تمكنت عجلة «عين دبي»، من تسجيل اسمها في قائمة الأعلى عالمياً، متخطية بذلك عجلتي «هاي رولر» في لاس فيغاس.

ونظيرتها «نيويورك ويل». وبقدر الصخب الذي يُمكن تلمسه في أرجاء منطقة ذا بيتش وجارتها منطقة جميرا بيتش ريزيدانتس (جي بي أر)، يكاد الهدوء يلف جزيرة بلو واترز، ليظل البحر وشاطئه هو الفاصل بين المنطقتين، لتأتي الجزيرة الجديدة موائمة تماماً لإيقاع أولئك الباحثين عن الشغف والهدوء.

والذين يرغبون في الاستمتاع بمشهد دبي الساحر، الذي يمكن التقاطه من خلال واجهات كبسولات «عين دبي» الزجاجية، بعد اكتمالها، وافتتاحها أمام الجمهور قبيل انطلاق فعاليات اكسبو دبي 2020.

تجربة

طرقات الجزيرة الداخلية وتلك المؤدية لها، باتت الآن مفتوحة أمام الجمهور، ممن يتطلعون إلى تجربة التسوق بهدوء، أو تناول طعامهم في أماكن تتخذ من البحر شرفة لها، مثل «كوفي كلوب» الذي تشعر بأن أبوابه تفتح مباشرة على البحر، أو كوف ريزورتس، الذي يفرش مقاعده على شاطئ البحر.

متمدداً على مسافة تتجاوز 150 متراً، وفق ما أفاد به القائمون على المكان لـ«البيان» خلال جولتها في الجزيرة التي تتوزع فيها العديد من الساحات، وطرق المشاة الساحرة.

والممرات التي تزخر بالمناظر الطبيعية. ففي الوقت الذي تفصل فيه ساحتا «سنترال أفنيو» و«صن ست أفنيو» بين مناطق الوجهة الثلاث، تتيح ممرات «نورث ووك» و«ساوث ووك» مجالاً أمام المشاة للتوقف قريباً من الضفاف المائية، وتأمل زرقة البحر وأفق دبي الواسع.

«تتطور دبي بصورة منسجمة مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ومع تطلعات دبي الطموحة نحو المستقبل»، بهذه الكلمات يصف عبدالله الحباي، رئيس مجموعة مراس، الوجهة الجديدة، قائلاً:

«نسعى باستمرار للوصول إلى آفاق جديدة. وتضع مِراس تلك الرؤية بعين الاعتبار، إلى جانب اهتمام الدولة بسعادة الناس ورفاهيتهم»، مؤكداً أن مراس تستعد للكشف عن العديد من الإنجازات الهندسية المتميزة في الجزيرة، التي سترسي معايير جديدة في مجال التصميم المعاصر.

عجلة عين دبي تعد المعلم الأكثر فخامة في المكان، بما تمثله من تحفة هندسية مدهشة، لتبدو عين دبي مع ارتفاعها الشاهق والواصل إلى 250 متراً، محوراً مهماً للوجهة الجديدة، ووفق القائمين على مجموعة مراس، فإن ارتفاع عين دبي يتجاوز عجلة هاي رولر في لاس فيغاس والبالغ 167 متراً.

وكذلك عجلة نيويورك ويل المزمع إنشاؤها في ستاتن أيلاند بارتفاع 190 متراً، في حين ستحمل عين دبي في كل دورة لها نحو 1400 راكب في 48 كبسولة ذات زجاج مزدوج، توفر لهم إطلالات شاملة بمجال رؤية 360 درجة على دبي. علماً بأن ارتفاع أعمدة دعم عين دبي يصل إلى 126 متراً.

خيارات عديدة، توفرها مرافق الجزيرة أمام زوارها، فمثلاً توفر منطقة ذا وارف خيارات عدة من المحال التجارية المخصصة، حيث تحتوي المنطقة على 132 متجراً، إلى جانب مجموعة أخرى من المطاعم والمقاهي التي تتخذ من الفخامة عنواناً لها، في حين تتميز ساحة سنترال أفنيو بموقعها على أطراف ذا وارف.

بينما يقع ممر نورث ووك وساحة وارف أفنيو على الواجهة المائية، ليحيط بمركز عين دبي بلازا الواقع تحت العجلة الترفيهية، لتأتي الطرقات محفوفة بالأشجار الخضراء والورود، التي تمنح المكان لمسة تفيض بالجمال. مرافق جزيرة بلو واترز لا تقتصر على المطاعم والمقاهي فقط.

وإنما تتسع ملاءتها لتشمل أيضاً نحو 10 أبراج متوسطة الارتفاع، تقع في منطقة بلوواترز ريزيدنسز والتي تضم 698 شقة سكنية، و4 بنتهاوس، و17 تاونهاوس، وتقع على منصة خاصة تشرف على إطلالات خلابة على البحر أو على «عين دبي».

ومع انتهاء تسليم الدفعة الأولى المقرر في ديسمبر المقبل، يتوقع أن تبدأ الوجهة باستقبال أوائل المقيمين فيها خلال الربع الأول العام المقبل، ولعل أكثر ما يميز شقق هذه الوجهة هو أنها تحظى بإطلالة شاملة على الخليج العربي، ودبي مارينا، وعين دبي وأفق دبي العمراني، بمجال رؤية 360 درجة مئوية.

وعلى الطرف الآخر، تقع سلسلة فنادق «سيزرز بالاس بلوواترز دبي»، «ذا ريزيدنسز في سيزرز بلوواترز دبي» و«سيزرز ريزوت بلوواترز دبي»، التي توفر تجارب ضيافة من فئة خمس نجوم، وتضم 495 غرفة فخمة و80 شقة فندقية.

ترفيهعناصر الترفيه في الجزيرة تبدو عالية المستوى، ففي الوقت الذي يتوافر فيه مركز المؤتمرات الدولي، ترتفع قبة مسرح «ذا روتندا» الذي يسع نحو 500 مقعد.

، حيث سيقوم المسرح بعد افتتاحه باستضافة عدد من العروض الحية القادمة مباشرة من لاس فيغاس، ليكتمل المشهد الترفيهي مع نادي «كوف بيتش دبي» الذي يتمتع بخصوصية تامة، وشاطئ خاص، الأمر الذي يجعل من الجزيرة وجهة سياحية فريدة.

طرق عديدة يمكن من خلالها الوصول إلى الجزيرة، فإلى جانب الجسر الذي يربطها مع دبي، يمكن لزوار «بلو واترز» الوصول إليها مشياً باستخدام جسر «ذا وارف لينك» الذي يمتد لنحو 265 متراً، وهو يربط بين الجزيرة و«ذا بيتش»، كما تعمل محطة «بلوواترز وارف ستيشن» بمقام رصيف للنقل المائي. وتشتمل «ذا وارف» أيضاً على أكثر من 2000 موقف للسيارات.