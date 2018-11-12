أشهر الأطباق العالمية في «ريفرلاند دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

مجموعة واسعة من أشهى المأكولات تقدمها «ريفرلاند دبي» في قلب «دبي باركس آند ريزورتس»؛ لإثراء تجربة الزوار بأطيب الأصناف والنكهات، الذين سيحظون بفرصة تجربة الأطباق الأميركية الشهية، والمأكولات الفرنسية الراقية، إلى جانب الأطباق الإيطالية الأصيلة، واللحوم والمأكولات البحرية الطازجة من المحيط، والأطباق اليابانية المتقنة، علاوة على الاختيار من 35 مطعماً في كافة أنحاء الوجهة المجانية الدخول. وفضلاً على ذلك، فإنه سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بالتنزه على ضفاف النهر واستكشافه.