الإمارات تبحث العلاقات الثقافية مع فرنسا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

اجتمعت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مع فرانك رييستير وزير الثقافة الفرنسي، وذلك بحضور محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثقافية الإماراتية الفرنسية وأهم المشروعات والمبادرات التي تحققت خلال الشهور الماضية في ظل عام الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي الذي يأتي تتويجاً لجهود البلدين ورغبتهما في تعزيز علاقات التعاون في مجالات الابتكار والمعرفة وفتح آفاق أمام تطوير مشروعات فنية وثقافية مشتركة لشباب البلدين.

كما ناقش الطرفان وضع آلية لاستضافة برامج التدريب لموهوبي البلدين الصديقين وبرامج الإقامة الفنية بين المؤسسات الفنية والثقافية الإماراتية والفرنسية.