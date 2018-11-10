أسبوع دبي للتصميم.. فعاليات ومعارض مميزة

المصدر: دبي - البيان

يعود أسبوع دبي للتصميم مجدداً إلى حي دبي للتصميم، في نسخته الرابعة بأكثر من 230 فعالية، ومع هذا العدد الهائل من الفعاليات قد يصعب اختيار ما يجب رؤيته أو حضوره.

لذلك اختار حي دبي للتصميم أبرز الفعاليات التي يمكن رؤيتها في الحدث الذي ينطلق من 12 وحتى 17 نوفمبر المقبل، ونستعرض أبرزها فيما يلي.. يعود معرض «قصص الإمارات للتصميم: الجيل المقبل من الإمارات»، بنسخته الأخيرة في شهر نوفمبر الجاري.

وفي النسخة الثالثة التي هي بعنان «التصميم للأطفال: نحن، لنا، والآخرون»، تمت دعوة المصممين المشاركين لاستكشاف عالم الصغار والتعمق في طفولتهم لتصميم منتج للأطفال يستهدف الفئة العمرية من 3 إلى 12 عاماً.

وقد أطلقت العلامة التجارية الإسبانية Nagami مشروعاً رائداً يجمع بين التصميم الحسابي والطباعة الآلية ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع.