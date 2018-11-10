نجوم على مواقع التواصل

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

لقطات تعيد إحياء ذكريات قديمة، وتغريدات تهنئة بالشفاء، وأخرى تحمل أخباراً عن أعمال سترى النور قريباً، أبطالها عدد من نجوم الفن والغناء الذين دبوا في أروقة مواقع التواصل الاجتماعي حالة من النشاط اللافت، ففي الوقت الذي احتفت فيه الفنانة أحلام بعطرها الجديد، أعلن عساف عن سلسلة حفلات له في كندا التي حط الفنان أحمد الجسمي رحاله في أرضها، ليرافق داوود حسين جمهوره في رحلة جميلة فتح فيها ألبوم ذكرياته، في حين أطل خالد عبدالرحمن على الجمهور بعد رحلة علاج طويلة.

عطر

حالة نشاط واضحة، تعيشها الفنانة أحلام على أنستغرام، فبعد نشرها لفيديو يظهر زيارتها إلى متاجر روجا دوف للعطور، واجتماعها مع مصمم العطور البريطاني روجا دوف، نشرت أحلام مقاطع مصورة عدة، لعدد من حفلاتها الغنائية في عُمان والمغرب، إلى جانب أحد الأعراس.

جولة

وظف الفنان الفلسطيني محمد عساف، حسابه على موقع تويتر للترويج لإطلالته القريبة في برنامج «مؤثرون» الذي يعرض على قناة «الغد»، مؤكداً أنه سيكشف خلال البرنامج عن علاقته مع جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إعلان عساف هذا متزامن مع كشفه تفاصيل جولته المقبلة في كندا، والتي ستنطلق مع نهاية الشهر المقبل،

دويتو

غرد الفنان الإماراتي فايز السعيد، حول أغنية «النبض مالي» التي رصفت جسر التعاون بينه وبين العراقي سيف نبيل، في وقت كشف فيه نبيل عبر «تويتر» عن نيته تقديم ديتو مع الفنان ناصيف زيتون، وذكر في تغريدته أن العمل سيكون من ألحانه، وكلمات نزار الفارس، فيما لم يوضح سيف موعد صدور العمل الجديد.

النمرود

منذ تقديمها على خشبة أيام الشارقة المسرحية في 2008، ومسرحية «النمرود» لا تكاد تغادر الخشبة، فبعد تلقي طاقمها لعدد من الدعوات، وتقديمهم لها على خشبات عربية وغربية، يحضر أحمد الجسمي وفريق عمل المسرحية، للمشاركة في مهرجان الموسيقى والفنون العربية، الذي يختتم غداً، وعبر حسابه على موقع أنستغرام، نشط الجسمي بنشر صور عدة له ولفريق العمل في المسرحية.

الفنان الكويتي داوود حسين، آثر فتح ألبوم ذكرياته عبر حسابه على أنستغرام، حيث نشر خلال الأيام الأخيرة مجموعة صور قديمة يظهر فيها مع عدد من أصدقائه الفنانين، من بينها صورة تعود إلى العام 1983 في مطار هيثرو، خلال رحلته مع فرقة المسرح الشعبي، لتقديم مسرحية «صبوحة».