«دبي للأزياء» و«إن 5» يستعرضان الأثر الثقافي والاجتماعي للإبداع

المصدر: دبي - البيان

يعتزم مجلس دبي للتصميم والأزياء ومركز« in5»، المنصة الداعمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين، استعراض تشكيلة مختارة من الأعمال الإبداعية للأعضاء خلال أسبوع دبي للتصميم، أكبر مهرجان إبداعي في المنطقة.

ضمن معرض ينظم في«إن 5 ديزاين» في حي دبي للتصميم، من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري، بهدف نشر الوعي حول الأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للقطاعات الإبداعية في الإمارات والمنطقة ككل. وتشمل قائمة المهندسين المعماريين والمصممين من in5 Design ومجلس دبي للتصميم والأزياء، كلاً من:

عبد الله الملا، أندريه بالوتا، وآن-إيزابيل سانت-بيير، وأسنا معظم خان، وإيلي أبو جمرا، وإرم أرسلان، وهبة فرحات، وسارة اليوسف، ويارا حبيب.

وبدورها، قالت جازية الظنحاني، الرئيس التنفيذي للمجلس: تعد دبي وجهة جذابة تقدم فرصاً لا حصر لها للشركات المتخصصة في التصميم لتأسيس أعمالها والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. ونحن بدورنا نواصل العمل على دعم هذا القطاع والتوسع في منظومة عملنا لتعزيز روح الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.

وسيقدم هذا المعرض الذي يقام بالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم، منصة مثالية لأعضائنا لاستعراض أعمالهم الإبداعية على نطاق أوسع. وعلاوة على المعرض، يعتزم in5 Design تقديم ورش عمل تفاعلية وتجارب ثقافية متعلقة بمجالات الهندسة المعمارية والتصميم وريادة الأعمال. وستقوم شركات ناشئة تحظى بدعم حاضنة مركز in5، بتنظيم عدد من النشاطات والحوارات والعروض العامة.

«البيت المفتوح»

وأعرب رياض جوكا، المؤسس ورئيس المهندسين المعماريين في «مين»، شبكة الشرق الأوسط للهندسة المعمارية، والمصمم الباحث المتعاون، عن سعادته بالمشاركة في المعرض بقوله: «باعتبارنا شركة ناشئة في in5 Design، أسعدتنا المشاركة في هذه الفعالية المستوحاة من التصميم، وندعو جميع المهتمين بهذا المجال إلى حضور»البيت المفتوح«، لاكتساب نظرة معمقة بشكل مباشر حول استخدام التقنيات الجديدة مثل البرمجة النصية، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية الواقع المعزز.