«حديقة الأعلام».. 4 آلاف راية ترسم صورة خليفة

المصدر: دبي - البيان

ينظّمَ «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، النسخة الخامسة من «حديقة الأعْلَام» بتصميمها المتميز هذا العام الذي يحتفي بصورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستخدام 4000 عَلَم تكون مجتمعة صورة سموه في موقعها على شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم – جميرا.

وعن نسخة العام الحالي، قالت نهال بدري، مدير «براند دبي»، إن تصميم الحديقة هذا العام يتميز بإضافة مجسم لأحد أبيات قصيدة «يا خليفة» المُهداة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي عدّد فيها خِصال سموه، قائلاً: «يا خليفهْ أو إذا قلنا سمانا... وذاتهْ المَعْنَى سمانا أَوْ خليفهْ».

إقبال

وأضافت بدري إن حديقة الأعْلَام من الفعاليات التي تلقى اهتمام وإقبال الكثيرين من سكان دبي وزوارها نظراً لما ترمز له من قيمة وطنية وإبداعية في آن واحد.

كما إن الموقع المتميز للحديقة في قبل إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في دبي يزيد من قيمتها كمعلم ينتظره رواد هذه المنطقة في نفس التوقيت من كل عام، إذ يحرصون على التقاط الصور في هذا المعلم المبتكر الذي يشهد بمدى الإعزاز والتقدير الذي يكنه شعب الإمارات لعَلَمِهم.

أجندة

وأوضحت نهال بدري أن حديقة الأعلام تمثل إحدى أهم الفعاليات المدرجة على أجندة المبادرات والمشاريع السنوية لبراند دبي، حيث تمكنت على مدار الأعوام السابقة من استقطاب اهتمام الجمهور سواء من المواطنين أو الزوار وكذلك السائحين ومن مختلف الأعمار.

وذلك لإبداع فكرتها وتفرد تصميمها ودقة تصميمها، حيث روعي هذا العام توفير عوامل الدعم التي تعين الزوار على التقاط الصور التذكارية والفيديوهات بسهولة.

مشاركة

من جانبها وجّهت شيماء السويدي، مديرة قسم المشاريع الابداعية في براند دبي، دعوة مفتوحة لزيارة حديقة الأعلام، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة هناك باستخدام الوسم #حديقة_الأعلام، و#UAEFlagGarden، وعلى كافة حسابات «براند دبي» على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية مشاركة الجمهور الذي يشكل عنصراً مهماً من نجاح الحديقة في تحقيق أهدافها.

3 منصات

وأضافت السويدي أن حديقة الأعلام هذا العام تم تزويدها بثلاث منصات مرتفعة لمساعدة الجمهور في التقاط أفضل الصور، كما يوجد بها أربع شاشات يُعرض عليها النص الكامل لقصيدة «يا خليفة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما تعرض الشاشات مشهداً علوياً لصورة صاحب السمو رئيس الدولة التي تكونها الأعلام، في حين يمكن للجمهور أيضا التعرف من خلال تلك الشاشات على نبذة حول رسالة «براند دبي» واستراتيجيته، والهدف من «حديقة الأعلام».