حضارات الشعوب في عمل متكامل ضمن «داون تاون أدشينس» 13 الجاري

المصدر: دبي- البيان

يحتضن معرض داون تاون أدشينس في دبي، أكبر معرض للتصميم في منطقة الشرق الأوسط، من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، عملاً إبداعياً جديداً بعنوان «مجموعة نقاش»، لوجيه وعمر نقاش.

حيث تتكون المجموعة من قسمين، الأول سمي «نافذة الحرية» ويسلط الضوء على فكر ووجدان شعوب الشرق الأوسط، التي مرت بسلسلة من الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المهمّة.

وصُممت القطعة باستخدام ألوان داكنة ومضيئة تمثّل انعكاساً لواقع المنطقة اليوم. أما القسم الثاني من المجموعة «توازن»، فصممت تكويناته باستخدام مواد مختلفة وغير معتادة في صنع ثلاث قطع مثالية الاتزان، وهي عبارة عن وحدة أساسية وطاولتين.

وينبع التصميم من جوهر البحث والاستكشاف في العلاقة المضادة ما بين الحرارة (النحاس) والبرودة (الرخام)، كما يبحث العمل في جوانب القوة والثراء المرئي لتلك المواد المستخدمة في التصميم، ويهدف إلى استكشاف التقارب بين مادتين متناقضتين؛ الرخام والنحاس، والرخام والحديد لتحقيق توازن طبيعي من مواد متعارضة.

وقال وجيه نقاش، مؤسس مجموعة نقاش: «يعتبر أسبوع دبي للتصميم وداون تاون ديزاين من أهم المعارض السنوية، ونحن فخورون بمشاركتنا وتعاوننا معهم كل عام، وخاصة إطلاق هذه المجموعة من خلال داون تاون أدشينس لهذا العام».