دانة الدنيا تشهد أكبر احتفالاتها بمهرجان «ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

باقة من الأنشطة والعروض الترفيهية والاحتفالية، تتميز بها دانة الدنيا في رحلة فريدة على مدار الشهر الجاري، إذ يستعد بوليوود باركس دبي، المتنزه الرائد المستوحى من بوليوود ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، لاستضافة أكبر احتفال ديوالي في دولة الإمارات خلال الفترة من 9 - 10 نوفمبر الجاري، التي سيتم فيها إحياء حفلين ضخمين لأشهر نجوم الغناء في الهند.

سيستضيف بوليوود باركس دبي المواهب الموسيقية المتفردة من الهند، النجم شنكر إحسان لوي ونيراج شريدار خلال يومي 9 و10 نوفمبر على التوالي، كما سيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بأغانيهم المفضلة على مسرح راج محل المذهل.

وعلاوة على ذلك، سيقدم مهرجان «بيغ زي ديوالي للأضواء» عدداً من الألعاب ومعالم الجذب الاستثنائية، التي تشمل أفلاماً شهيرة من استوديوهات زي الدولية على مسرح راج محل، إلى جانب عدد من العروض الترفيهية الجديدة مقابل 99 درهماً فقط.

«أعشق ستريت آرت»

وعلى جانب آخر تعتزم فعالية «أعشق ستريت آرت» الثقافية الممتعة التي استقطبت عشاق الفنون والموسيقى من أنحاء مدينة دبي إلى وجهة «بوكس بارك» العصرية من مِراس، اختتام عروضها في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة عبر إقامة معرض فني لعدد من فناني الشارع، إضافة إلى ورشة عمل فنية متاحة لكافة الفئات العمرية.

وأعد فنانو الشارع عرضاً تفاعلياً في «بوكس بارك» باستخدام الغرافيتي يتمحور حول دولة الإمارات، انطلاقاً من روحهم الوطنية، وتأكيداً على حس الانتماء لديهم. ويمكن لزوار الوجهة التفاعل مع الاحتفالات والعروض والمشاركة في تلوين الأعمال الفنية الفسيفسائية، واستعراض مواهبهم على جداريات الوجهة عبر الرسم على كانفاس.

وتشمل الفعاليات والأنشطة الأخرى في «بوكس بارك» خلال عطلة نهاية الأسبوع، كلاً من الرسم على الوجوه، ومحطات مخصصة لرسم تاتو للأطفال، فضلاً عن إيقاعات وأنغام موسيقى دي جي التي ستملأ المكان بهجة وحماسة.

فعاليات هندية تراثية

ويعتزم كل من «سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر الشندغة» استقبال الزوار بأجمل الديكورات المضيئة والرقصات الهندية التراثية، والعروض المميزة، في إطار الاحتفالات «بيوم الأنوار».

ودعا المركزان زوارهما لمشاركتهما بهجة هذه الاحتفالات، والتألق بأجمل الأزياء للاستمتاع بأجمل اللحظات مع العائلة والأصدقاء خلال احتفالات «يوم الأنوار» التي تنظم خلال الفترة من 1 – 10 نوفمبر، لذا يحرص المحتفلون على تزيين المنازل والساحات بالأنوار الجميلة المختلفة، كما يكثر في هذا اليوم شراء الهدايا والذهب لأفراد العائلة والأحبة.

مفاجآت رائعة

ويمكن لكافة المحتفلين التألق خلال المناسبة المميزة بأجمل الملابس والأزياء من تشكيلة خريف وشتاء 2018 المتوافرة في كل من «سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر الشندغة»، حيث يمكن للزوار اقتناء أجمل الملابس كالفساتين بأجمل الطبعات النباتية والاستوائية، وتنانير اللف الواسعة مختلفة الأطوال.

وصولاً إلى أجمل البلوزات والإكسسوارات الكلاسيكية التي تشكل مفاجآت رائعة وهدايا مميزة يمكن شراؤها من متاجر الأزياء العصرية التي يحتضنها المركزان مثل ماركس آند سبنسر، وإتش آند إم، وريفر آيلاند، وألدو، ومينا بازار، وفاب إنديا، وسبلاش، وماكس.

وسيتمكن زوار «سيتي سنتر الشندغة» من الفوز بالكثير من الجوائز المميزة خلال احتفالات «يوم الأنوار» التي تقام من الفترة من 1 لغاية 10 نوفمبر. وكجزء من التعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، سيتمكن الزوار الذين ينفقون 200 درهم إماراتي من الفوز بواحد من 15 عقد ألماس إلى جانب فرصة الفوز بالجائزة الكبرى سيارة نيسان كيكس 2018.

في الوقت الذي يقوم فيه الآباء باختيار احتياجاتهم من الملابس العصرية والهدايا والمستلزمات المنزلية استعداداً لهذه المناسبة المميزة، سيتمكن الأطفال من قضاء أوقات فريدة مع أجمل الألعاب والجولات الترفيهية المتنوعة في ماجيك بلانيت في «سيتي سنتر ديرة»، حيث سيقدم المركز لكل عائلة بطاقة ماجيك بلانيت مجانية لجرعات من المرح والترفيه خلال الفترة من 1 لغاية 10 نوفمبر.

«دبي مول».. 10 أعوام من التميّز في الترفيه

يحتفل «دبي مول» بمرور 10 أعوام على افتتاحه، تحت شعار «10 سنوات من الترفيه والموضة والتسوق والعطاء» مع باقة من الأنشطة والفعاليات المميزة التي تنطلق بعرض الصوت والأضواء المذهل تاليسمان الذي تقدمه «لون روج» شركة الترفيه الحي الجديدة التي أسسها غاي لاليبرتيه، مؤسس «سيرك دو سولي».

وذلك في أول عرض للشركة الجديدة في الشرق الأوسط. ويقدم تاليسمان تجربة بصرية مذهلة باستخدام الوسائط المتعددة كل مساء في قاعة النجمة في «دبي مول» ويستمر لغاية 28 الجاري. وسيقام عرض واحد يومياً الساعة 8:15 مساءً من الأحد إلى الأربعاء، وعرضان من الخميس إلى السبت بين 8:15 و10:15 مساءً.

وتتكامل في العرض عناصر الفيديو والإضاءة والليزر والمؤثرات الخاصة التي تستخدم المرة الأولى عالمياً لتروي قصة شاعرية بأسلوب سردي ساحر عن أحلام تصبح واقعاً ملموساً، تجول بين الصحراء والمدينة، ومن الواقع إلى الخيال. كما سيكون العرض أحد أبرز ملامح احتفالات الذكرى السنوية 10 لافتتاح «دبي مول».

«غينيس»

دعت وجهة «السيف» الجذابة من مِراس، الواقعة قبالة خور دبي في المنطقة التراثية والثقافية من دبي، السكان والزوار إلى المشاركة في محاولة رسمية لتسجيل رقم جديد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر عدد من الناس يضيئون مصابيح (LED) بالتتابع. وتتزامن هذه الفعالية مع الاحتفالات بمهرجان الأضواء «ديوالي» يوم السبت 10 الجاري، التي ستجري على منصة قوارب الداو التراثية في السيف.