«ووترليخت» تجربة فنية في «جداف ووترفرونت»

المصدر: دبي - البياني

قدم الفنان الهولندي دان روزجارد التجربة الفنية العالمية «ووترليخت» للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في «جداف ووترفرونت» برعاية «دبي القابضة». وتُعد «جداف ووترفرونت» أحدث وجهات دبي القابضة متعددة الاستخدام على ضفاف خور دبي.وتحتفل «ووترليخت» بافتتاح مركز جميل للفنون، الذي سيتخلله مجموعة من المعارض والأعمال التركيبية الفنية لأكثر من 40 فناناً وسلسلة من التجارب الميدانية بالتزامن مع فعاليات أسبوع دبي للتصميم.

وتُعد «ووترليخت» عملاً فنياً تركيبياً تفاعلياً يعتمد على توليفة من أضواء (LED) يمكن رؤيتها بعد غروب الشمس بين الساعة 7:00 و10:00 مساءً أيام 11 و15 و16 نوفمبر الجاري.