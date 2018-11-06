تقنية ترصد الحيتان من الفضاء

المصدر: دبي - أشرف رفيق

استخدمت مجموعة من العلماء البريطانيين تقنية جديدة لمراقبة الحيتان والتعرف إلى أنواعها من الفضاء. واستخدم العلماء تقنية تتيح تحليل الصور الملتقطة من ارتفاع 385 ميلاً فوق سطح الأرض. وبدأ العلماء من المعهد البريطاني لمسح القارة القطبية الجنوبية في تجميع أنماط عن هجرة أنواع مختلفة من الحيتان، على أمل تحقيق فهم أفضل لسلوك تلك الثدييات العملاقة. وتقوم سفينة الفضاء «وورلد فيو 3» بالتقاط الصور التي تستطيع التحديد بدقة تصل إلى 12 بوصة، وقد استخدمت تلك التقنية لكشف حركة الحيتان حول شبه جزيرة فالديز أمام الأرجنتين والحيتان ذات الزعانف في أجزاء من جنوبي البحر المتوسط والحيتان منحنية الظهر بالقرب من هاواي والحيتان الزرقاء في لاغونا سان آغناسيو أمام المكسيك.