«إبداع» لتصميم المجوهرات.. مواهب إماراتية ناجحة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة مصممي المجوهرات الإماراتية «إبداع»، رسمياً أخيراً، أسماء الفائزين بنسختها 6 خلال معرض «أبوظبي الدولي للمجوهرات والساعات 2018».

وجاء الفائزون على النحو التالي: فئة تصاميم اللؤلؤ: المركز الأول (حمدة الهاملي)، المركز الثاني (هاجر الجابري)، المركز الثالث (سهام وسوفز).

فئة تصاميم الهوية الإماراتية: المركز الأول (مريم الرميثي)، المركز الثاني (أنيكا دي جوزمان)، المركز الثالث (مريم السويدي).

فئة التصاميم المستوحاة من الخط العربي: المركز الأول (عهود العمودي). جائزة لجنة التحكيم الخاصة: تصميم المجسمات (موزة السويدي)، أصغر مصمم (حمدة آل نهيان)، المؤسسة التعليمية الأكثر نشاطاً (جامعة زايد - أبوظبي).

فرصة

ونظمت النسخة 6 من الجائزة، بالتعاون مع معرض أبوظبي الدولي للمجوهرات والساعات، وعزة القبيسي، مصممة المجوهرات الإماراتية الأولى.

وتعد الجائزة مسابقة محلية، توفر للمصممين الهواة والشباب، فرصة قيّمة لاستعراض مواهبهم وتطوير مسيرتهم المهنية، والتواصل مع قادة صناعة المجوهرات والساعات، ما يجعل منها مناسبة مثالية للاحتفال بالمواهب المحلية.

وشهدت المسابقة بنسختها الجديدة، تقديم أكثر من 80 طلب مشاركة 42 مصمماً من مختلف الجنسيات، حيث تنافس المشاركون في 3 فئات هي: فئة «تصاميم اللؤلؤ للإبداعات العصرية»، التي تستخدم اللآلئ العربية في قطع تناسب الحياة اليومية، وفئة «تصاميم الهوية الإماراتية»، والتي تجسد عناصر هذه الهوية الأصيلة من منظور عصري، من المجوهرات التقليدية، أو العناصر الثقافية، أو الصحراء أو الواحة أو البيئة البحرية لدولة الإمارات، وفئة «التصاميم المستوحاة من الخط العربي».

وفي ضوء النجاح اللافت الذي شهدته مسابقة «إبداع»، أعربت عزة القبيسي عن سعادتها باستضافة نسخة هذا العام، والمشاركة في لجنة التحكيم، إلى جانب مصممين وشخصيات بارزة، مثل مها السباعي وشيخة السركال وعلياء بن عمير وشروق المدفع.

ومن المقرر أن تُقام الدورة 7 من مسابقة «إبداع» لتصميم المجوهرات في الإمارات العام المقبل، مع إضافة فئات جديدة، بما في ذلك فئة «المصمم المحترف»، وفئة «المصممين أصحاب الهمم»، بالتعاون مع مشروع «قِلادة».