«أيام قرطاج السينمائية» تنطلق اليوم

المصدر: Ⅶ تونس - الحبيب الأسود

تنطلق اليوم بتونس فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية التي ستشهد عرض 206 أفلام من 47 بلداً، وتستقبل عدداً من النجوم العرب على غرار عابد فهد وأمل عرفة وليلى علوي ومنة شلبي، وجميع نجوم تونس الموجودين في الخارج مثل هند صبري وظافر العابدين ودرة، كما تتولى تكريم ثلاثة من كبار صانعي السينما في العراق هم محمد شكري جميل وفيصل الياسري وقيس الزبيدي، وثلاثة مبدعين رحلوا هذا العام هم الفنان المصري القدير جميل راتب، والمخرجة والكاتبة والمنتجة المصرية عطيات الأبنودي، والمخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة.

وسيتم بسط سجادة حمراء طولها 500 متر تربط بين شارع الحبيب بورقيبة ومدينة الثقافة مروراً بشارع محمد الخامس، بقلب العاصمة التونسية، فيما تسيطر القضايا الشائكة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والعنف والهجرة على فعاليات المهرجان وعدد من الأفلام المشاركة.

4 مسابقات

ويشمل المهرجان أربع مسابقات رسمية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وتضم 13 فيلماً، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة وتضم 12 فيلماً، ومسابقة الأفلام الوثائقية وتضم 11 فيلماً، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة وتضم 8 أفلام، ووقع الاختيار على فيلم «بدون موطن» للمخرجة المغربية نرجس النجار، ومن بطولة محمد نظيف وعزيز الفاضلي ونادية النيازي، إضافة إلى الفرنسية جولي جاييه، ليكون فيلم الافتتاح.

تحت المجهر

سيخصص برنامج «سينما تحت المجهر» لعرض باقة من الأفلام من العراق والسنغال والبرازيل والهند، ويحضر العراق في هذا البرنامج بــ 18 فيلماً (9 أفلام طويلة و9 أفلام قصيرة) وتشارك السنغال بــ 13 فيلماً (9 أفلام طويلة و4 أفلام قصيرة) فيما يتمثل الحضور السينمائي الهندي في 8 أفلام والبرازيل في 12 فيلماً سينمائياً.

لجنة التحكيم

ترأست لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، الناقدة السينمائية الأميركية ديبورا يانغ، وتضم اللجنة ستة مخرجين ومنتجين، من بينهم اللبنانية ديامون أبوعبود والتونسي رضا الباهي والفلسطينية مي مصري والغينية ميمونة ندياي.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة المنتج الفلسطيني رائد أندوني.