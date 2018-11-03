«مروح ع فلسطين» أفضل عرض في «مهرجان المسرح»

المصدر: Ⅶ رام الله - رويترز

فاز عرض «مروح ع فلسطين» لفرقة مسرح الحرية في جنين، بجائزة أفضل عرض مسرحي من مهرجان فلسطين الوطني للمسرح، الذي أسدل الستار عليه أول من أمس، في دورته الأولى التي أقامتها وزارة الثقافة الفلسطينية.

المهرجان بدعم وتعاون الهيئة العربية للمسرح التي تعذر حضور مسؤوليها بسبب التصاريح الأمنية والمعابر الحدودية.

وحصد عرض «من قتل أسمهان» لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني «الحكواتي» من القدس على جوائز أفضل إخراج وأفضل تأليف مسرحي وأفضل سينوغرافيا، إضافة لجائزة أفضل ممثلة، التي ذهبت إلى منى حوا.

وحصل إياد شيتي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في عرض «اثنان في تل أبيب» لفرقة مسرح المجد في حيفا.

نداء

ووجّه الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، كلمة مسجلة إلى المشاركين في حفل الختام الذي أقيم بقصر رام الله الثقافي قال فيها: «إن إنجاز هذه الدورة من المهرجان ليشكل مصطبة جديدة للحياة إلى جانب مصاطب المعرفة التي ترتصف بها دروب فلسطين التي درج على ترابها الرسل والأنبياء والطاهرات والطاهرون الأولياء، ومبدعو المعارف والجمال».

الثقافة مقاومة

وقال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو في كلمة الختام: «كان انطلاق مهرجان فلسطين الوطني للمسرح في دورته الأولى مناسبة كي نجدد رؤيتنا بأن الثقافة مقاومة، وأن الحكاية التي تحاصرها الخوذة تعرف طريقها نحو شق الهواء، وتعرف كيف يكون الغد لنا».

وأضاف: «إنها الدورة الأولى لمهرجان واكبنا فيه عروضاً مميزة، وندوات وحوارات ولقاءات، وجعلت من حضورنا رسالة وعنواناً للتحدي، في الوقت الذي تعاني فيه غزة من القصف، والقدس العاصمة من الحصار، وباقي جغرافيا الوطن من سياسات العزل المختلفة».

8 عروض

تنافست على جوائز المهرجان ثمانية عروض من بيرزيت وجنين ومجد الكروم ورام الله وحيفا والناصرة وسخنين والقدس، فيما تم عرض أربع مسرحيات أخرى خارج المسابقة.