تاريخ قصر الحصن ثيمة العدد 9 من «مدارات ونقوش»

المصدر: Ⅶ دبي – البيان

حفل العدد الجديد من مجلة «مدارات ونقوش»، الصادرة عن مركز جمال بن حويرب للدراسات في دبي، بالكثير من الملفات الثقافية والتراثية والأدبية.وتناول العدد، الذي حمل رقم (9)، موضوعات تاريخية وتراثية وأدبية مختلفة، وركزت المجلة في ملفها الرئيس على قصر الحصن التاريخي في أبوظبي كمعلم بارز من معالم الماضي وأيقونة تاريخية تنير المستقبل، وبدأت المجلة بافتتاحية لرئيس تحريرها، الباحث والمؤرخ جمال بن حويرب، تحت عنوان «نساء رائدات»، قدّم فيه ومضات من سير نساء خالدات في التاريخ.

كما تضمنت المجلة قراءة تاريخية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال حضوره في تغطيات وأخبار أرشيف الصحافة اللبنانية.

وفِي ملف «أعلام من الراوي»، قدّمت المجلة تقريراً مفصلاً عن حياة سيف غباش، تحت عنوان «شهيد الدبلوماسية» ودوره الرائد في الحياة الإدارية والدبلوماسية الإماراتية، ومسيرته العصامية في العلم والحياة.

كما تضمن العدد التاسع من «مدارات ونقوش» تحقيقات تراثية وثقافية عديدة، وفي ملف العدد خصّصت المجلة توثيقاً تفصيلياً موسّعاً لقصر الحصن، افتتحه رئيس تحرير المجلة بمقال عن قصر الحصن وماضيه العريق وحاضره الباهر، إضافة إلى موضوع عن سيرة قبيلة بني ياس وقصر الحصن كدلالة لنفوذها في مناطق أبوظبي، وتتبع لانطباعات رحالة أجانب وقفوا على مشارفه وكتبوا عنه وصوروه كنموذج للهيبة، وذلك إلى جانب مادة عن مهرجان قصر الحصن كصورة معاصرة تستعيد التاريخ وتستلهم منه، وقراءة في كتاب «رسائل من عصر زايد بن خليفة»، تلقي الضوء من خلال المكاتبات على فترة مهمة من التاريخ الإماراتي.

كما شمل العدد مجموعة دراسات محكمة كتبها مجموعة من الباحثين والكتاب المتخصصين، ومنها: مادة عن جغرافية الكتب، عن بعض المراجعات والمطالعات الثقافية للكاتب محمد أحمد السويدي، ودراسة عن «التوصيفات الجغرافية للأماكن في لهجة أهل الإمارات»، عن أسماء الكثبان والجبال في المعجم المحلي، ودراسة عن لبس في مخطوط قديم بين نصين شعريين، قدمها الإعلامي السعودي سعد بن عبد الله الحافي من خلال مقاربات أدبية.

هذا فضلاً عن تحقيقات ومقالات متنوعة، من ضمنها تحقيق عن جواز السفر الإماراتي وانتقاله من «البروة» إلى العالمية، وتصدره للترتيب الرابع عالمياً، ومقال للكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ومقال عن اللهجة المحلية وأسرارها المجهولة، و«الحالوسة شطرنج العرب» عن الألعاب التراثية، ومتابعة لمجالس المركز من خلال ندوة «40 عاماً في تاريخ صحافة الإمارات»، التي شارك فيها الإعلاميان تاج الدين عبد الحق وخليل البري.