مزاد للساعات من «سوذبيز» في دبي 19 نوفمبر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

واصلت «سوذبيز» استعداداتها لعقد أول مزاد لها للساعات في منطقة الشرق الأوسط، في مقر سوذبيز دبي يوم 19 الجاري، حيث راعت تهيئته بعناية ليضم مجموعة غنية من أحدث الساعات العصرية والكلاسيكية من أشهر العلامات التجارية في العالم، بما في ذلك باتيك فيليب، ورولكس، وأودمار بيغيه، وفاشيرون قسطنطين. كما سيحتل مكاناً بارزاً أيضاً صناع الساعات المستقلون الذين يحظون برواج كبير بين هواة جمع المقتنيات في أنحاء العالم، مثل ريتشارد ميل، وكاري فوتيلاينن، وإم بي أند إف، وإتش دي 3، من خلال الساعات المتطورة التي أحدثت ثورة في صناعة الساعات التقليدية، فضلاً عن المزيد من المعروضات المميزة التي تضم قطعاً فريدة من نوعها، وساعات فاخرة مرصعة بالألماس من بريغيه وشوبارد والطبعات المحدودة الأصلية التي من المؤكد أنها ستأسر هواة الجمع الخبراء والجدد على حد سواء.

فرصة مثالية

وعن المزاد، قال سام هاينز الرئيس العالمي لقسم الساعات في سوذبيز: يتطور سوق الساعات في منطقة الشرق الأوسط بخطى سريعة، كما يحظى هواة الجمع في المنطقة بدراية واطلاع بشكل ملحوظ، وبما يتخطى النواحي الجمالية الخالصة، فهم يتوقون إلى تعلم كل شيء، من الجوانب الفنية والتاريخية إلى القصص الفردية وراء كل ساعة، ما يشكل أمراً رائعاً بالنسبة لنا، وبينما نتواصل بانتظام مع العملاء في الشرق الأوسط في مزادات الساعات الدولية، فإن هذا المزاد الجديد يوفر لنا فرصة مثالية لمشاركة شغفنا مع هواة الجمع في المنطقة وتوضيح مزايا شراء الساعة في المزاد.