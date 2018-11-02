جائزة الملتقى للقصة القصيرة بالكويت تعلن قائمتها

المصدر: Ⅶ الكويت - رويترز

أعلنت الجامعة الأميركية في الكويت أمس القائمة القصيرة للدورة الثالثة من جائزة الملتقى للقصة القصيرة، التي تعد الأعلى قيمة بالمنطقة العربية في هذا الفرع الأدبي. ضمت القائمة خمس مجموعات قصصية هي (ابتكار الألم) للجزائري محمد جعفر و(كونكان) للعراقي سعد محمد رحيم و(لا طواحين هواء في البصرة) للعراقي ضياء جبيلي و(مأوى الغياب) للمصرية منصورة عز الدين و(هل تشتري ثيابي) للسعودية بلقيس الملحم.ويحصل كل كاتب وكاتبة بالقائمة القصيرة على خمسة آلاف دولار، فيما ينال صاحب أو صاحبة المجموعة الفائزة 20 ألف دولار أخرى إضافة إلى ترجمة المجموعة للغة الإنجليزية.

وتقام احتفالية في الثالث من ديسمبر بالجامعة الأميركية في الكويت لإعلان المجموعة القصصية الفائزة وتسليم الجائزة. وكانت الجائزة استقبلت في دورتها الثانية 197 مجموعة قصصية من كتاب يعيشون في الدول العربية وخارجها. وتشكلت لجنة التحكيم من خمسة كتاب ونقاد برئاسة الكويتية سعاد العنزي وعضوية التونسي عبد الدائم السلامي والسوداني أمير تاج السر والعراقي نجم عبد الله كاظم والسعودي محمد العباس.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم في بيان: بالرغم من سيطرة مواضيع الراهن العربي المعاش على نسبة كبيرة من الأعمال المترشحة، إلا أن موضوعات الحرب وآثارها السلبية شكلت نسبة كبيرة في قصص المجاميع الواصلة للقائمة القصيرة، وذلك من خلال كاتبين عراقيين هما سعد محمد رحيم وضياء جبيلي، وكاتبة سعودية هي بلقيس الملحم، بينما أخذت مجموعة محمد جعفر الطابع الواقعي، وظهر على مجموعة «مأوى الغياب» لمنصورة عز الدين الطابع الخيالي والتغريب.

تأسست جائزة الملتقى في 2015 بشراكة بين الجامعة الأميركية في الكويت ومؤسسة الملتقى الثقافي برئاسة الكاتب طالب الرفاعي.