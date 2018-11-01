خور دبي يتلألأ في «مهرجان الأضواء»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «السيف» الواجهة المائية من «مِراس»، الممتدة على طول خور دبي التاريخي العريق، تعاونها مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وشرطة دبي، والقنصلية العامة لجمهورية الهند، في احتفالية «ديوالي» الكبرى (مهرجان الأضواء الهندي الشهير). وهي المرة الأولى التي ستتاح فيها أمام المقيمين في الإمارة فرصة الاحتفال على هذا النطاق الواسع، بمشاركة مسؤولين من مختلف الهيئات الحكومية والشركات.

عروض

واعتباراً من اليوم، تبدأ احتفالية «ديوالي» التي تتواصل على مدار 10 أيام، وتشمل عروض «بوليوود» وأداء رقصات «بانجرا» على المنصة، وعرض الألعاب النارية الرئيس على خور دبي، في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الناس يضيئون مصابيح (LED) بالتتابع، إضافة إلى عرض السيارات الفائقة «سوبر كارز» وفرق المشاة والخيّالة من شرطة دبي.

وابتداءً من الساعة 8:30 مساء يوم الأربعاء 7 نوفمبر الجاري، سيكون المقيمون في دبي من أول المتابعين لاحتفالية أضواء «ديا» للعائلات، وستشارك شرطة دبي بعروض المشاة، وفرقة الخيّالة بين الساعة 5:00 و 7:00 مساءً، بين أيام 8 و10 نوفمبر الجاري. كما ستتاح الفرصة أمام الزوّار لمشاهدة عرض السيارات الفائقة «سوبر كارز» من شرطة دبي.