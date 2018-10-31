«سيتي ووك» ملتقى احتفالي نابض بالحياة

المصدر: دبي - البيان

تستعد «سيتي ووك»، الوجهة المستوحاة من أسلوب الحياة في الهواء الطلق من مِراس، لاختتام فعاليات عطلة نهاية الأسبوع مع احتفالية «ستريت فيست»، بإقامة سلسلة من أنشطة «الهالوين»، ومهرجان طعام «لو بي إتش في ماريه» مع تركيزها من جديد على إقامة الفعاليات بطراز مدينة فينيسيا الإيطالية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع من مطلع نوفمبر إلى 3 من الشهر نفسه (من يوم الخميس حتى السبت)، بين الخامسة مساءً والعاشرة ليلاً، تتحول وجهة «سيتي ووك» مرة أخرى إلى ملتقى احتفالي نابض بالحياة، مع مجموعة من العروض والفعاليات الرائعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة، والتي تشمل الاستعراض الفينيسي الضخم، والأنشطة الفنية الجوالة مثل عروض الرقص والموسيقى والغناء الإيطالي الكلاسيكي، وأصحاب السيقان الخشبية واستعراضات راكبي الدراجات الهوائية.

وتتضمن الفعاليات تقديم الجوائز خلال الاستعراضات المقامة على مدار الساعة، وتمنح قسائم شراء تشمل 25 مطعماً ومتجراً للتجزئة، منها «دابو» و«بوتشا ستيك هاوس آند جريل».

أقنعة تنكرية

ويمكن للصغار المشاركة في الاحتفالية بارتداء الأزياء الفينيسية، أو تصميم أقنعتهم التنكرية في الورش الفنية. وتكتمل تجربة فينيسيا الساحرة مع منصة خاصة لالتقاط الصور على شكل قارب مائي في وجهة «سيتي ووك».

وسيحظى زوار «سيتي ووك» من الكبار والصغار الذي يرتدون أزياء «الهالوين» خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للاحتفالية، بفرص للفوز بجوائز مغرية. وسيفوز صاحب أفضل زي بالجائزة الكبرى، وهي جلسة تصوير لمدة ساعة يرعاها متجر الصغار «ليفيل كيدز».

ويستضيف «ماتيل بلاي تاون»، و«ذا جرين بلانيت» مجموعة من الفعاليات التي تركز على يوم «الهالوين». ويمكن للصغار من زوار «ماتيل بلاي تاون» الاستمتاع بمصائد اليقطين، وحفلات رقص «سبوك-تاكولار»، ومسابقات «تريك أور تريت»، وعروض الترفيه والدمى المرحة.

وضمن احتفالات «الهالوين»، يمكن للزائرين تجربة تناول الطعام في المطعم الأميركي «كلينتون ستريت بيكينغ كومباني» بديكوراته المتميزة باللونين الأسود والبرتقالي، واحتفالية كعكة «الهالوين»، وكعكة اليقطين والحلويات.

ولإضفاء مزيد من الحماس والإثارة على الفعاليات، يستضيف متجر «لو بي إتش في ماريه» الفرنسي مهرجاناً للأطعمة على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من فترة ما بعد الظهيرة وحتى وقت متأخر، مع جدول زمني يختلف بين يوم وآخر.

وبمشاركة المطاعم العالمية في «جاليري لافاييت لو جورميه»، وغيرها من المطاعم الشهيرة في «سيتي ووك»، ستقام فعاليات احتفالية في الهواء الطلق تشمل أنواع الطعام السريع المقدمة في شوارع دبي، في أجواء موسيقى حية تقدمها فرقة «الدي جي». .

أكبر حفل «هالوين» للعائلات بـ«ريفرلاند دبي»

تستعد ريفرلاند دبي، وجهة المطاعم والمحلات التجارية والترفيهية في قلب دبي باركس آند ريزورتس، إلى إحياء أكبر حفل هالوين للعائلات خلال الفترة الممتدة من أمس وحتى 3 نوفمبر. وستوزع ريفرلاند دبي بالمناسبة أكثر من 50.000 قطعة حلوى مجانية للأطفال في لعبة حلوى أو خدعة، كما ستقدم جوائز رائعة لأفضل زي هالوين في ثلاث فئات تشمل العائلات والأطفال والكبار.

تشجّع الوجهة جميع العائلات والزوار للمشاركة في المسابقة، حيث لن يكون عليهم سوى ارتداء أزيائهم التنكرية والتقاط صور مميزة في ريفرلاند دبي ونشرها على قنوات التواصل الاجتماعي، مستخدمين الوسم #الهالوين_في_ريفرلاند لربح جوائز رائعة.

«مِراس» تستقطب محبي المغامرات إلى حتّا

مع انخفاض درجات الحرارة، سيكون العائلات والأفراد وعشاق المغامرات على موعد مع مجموعة من الوجهات الترفيهية الجديدة في حتّا إذ تستعد «مِراس» لافتتاح مشاريعها قريباً، حيث ستقدم للزوار تجربة استثنائية ضمن منظور جديد لهذه المحمية الطبيعية التابعة لدبي، يحتفي بما تتميز به من هدوء وسكينة على بعد ساعات فقط من قلب المدينة النابض.

وستوفر سلسلة المشاريع التابعة لـ«مِراس» تجارب عالمية المستوى ضمن هذه الوجهة الفريدة، وتدعو الزوار من دولة الإمارات وخارجها إلى إعادة استكشاف أجواء الهدوء والسكينة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والجبال والمساحات المائية التي تمتاز بها حتّا.