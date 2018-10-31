احتفالات استثنائية لنهاية العام في «إعمار للضيافة»

المصدر: دبي - البيان

تستعد «مجموعة إعمار للضيافة» لاستقبال موسم احتفالات نهاية السنة مع باقة من التجارب الاستثنائية التي يمكن للسكان والزوار الاستمتاع بها في أروع الوجهات في قلب المدينة.

وفي احتفالية مبهجة بموسم الأعياد، تتضمن مجموعة العروض التي يمكن التعرف إليها عبر الموقع الإلكتروني www.myfestivedubai.com أكثر من 100 عرض في أكثر من 15 وجهة في دبي.

ويمكن للزوار الراغبين في قضاء عطلة شتوية مميزة، أو السكان الذين يتطلعون إلى الاحتفال بموسم نهاية السنة بصحبة العائلة والأصدقاء، أو الشركات التي تخطط لتنظيم فعاليات خاصة بزملاء العمل أو الشركاء، الاختيار من بين باقة العروض التي تقدمها «مجموعة إعمار للضيافة»، استعداداً للحدث الكبير المرتقب كل عام: عروض الألعاب النارية خلال احتفالات العام الجديد 2019 في «برج خليفة».

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: تستقطب احتفالات نهاية العام في دبي الزوار من كافة أنحاء العالم، في الوقت الذي يتطلع فيه المقيمون في دولة الإمارات إلى الاستمتاع بعطلات محلية وتجارب ترفيهية عصرية تثري الأجواء الاحتفالية للموسم.

ومن هذا المنطلق، تقدم مجموعة إعمار للضيافة عروضاً استثنائية تناسب الجميع، وتشمل مختلف فنادقنا ومطاعمنا ووجهاتنا الترفيهية التي نثق بأنها ستكون خياراً مفضلاً للزوار، بفضل المواقع الحيوية للفنادق وباقة الخدمات المميزة التي تقدمها للضيوف والزوار.

وتشمل عروض احتفالات نهاية العام مختلف وجهات العلامات التجارية الثلاث التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات» العصرية الراقية، و«روﭪ للفنادق» العصرية من الفئة المتوسطة، إضافة إلى الوجهات الترفيهية مثل «نادي المرابع العربية للجولف» و«نادي دبي للبولو والفروسية».

وهنالك أكثر من 70 عرضاً للاحتفال بموسم نهاية السنة في مطاعم ووجهات حائزة جوائز عالمية مرموقة في كل من «العنوان وسط المدينة» و«العنوان بوليفارد» و«العنوان مرسى دبي» و«العنوان مونتجمري» و«العنوان دبي مول» و«بالاس وسط المدينة» و«فيدا وسط المدينة» و«منزل وسط المدينة» و«روف وسط المدينة» و«روف سيتي سنتر» و«روف المدينة الطبية» و«روف المركز التجاري» و«روف مرسى دبي»، وهي جميعها فنادق تتولى «مجموعة إعمار للضيافة» تشغيلها.